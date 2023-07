Dura acusación de una diputada al interior de Juntos por el Cambio por el caso Rinaldi: "Es parte de una campaña electoral brutal"

Paula Oliveto hizo una tensa acusación hacia un sector de Juntos por el Cambio que involucra la controversia generada por los dichos discriminatorios de Franco Rinaldi, que desembocaron en su renuncia como precandidato a legislador porteño. Según la diputada nacional de la Coalición Cívica, el caso fue utilizado por una parte de la dirigencia opositora para ganar ventaja en la interna.

"Esto que le pasó a Franco (Rinaldi) está dentro de una campaña electoral brutal dentro del espacio. Los dirigentes por Twitter machacándolo y queriendo llevar agua para un sector de un mismo espacio político", arremetió la legisladora por Radio Rivadavia y remarcó que "es peligrosa la indignación selectiva" dentro de la coalición.

"Esas cosas no son graciosas, pero también es peligroso que tengamos indignación selectiva. Si vos te indignas por algo, te indignás siempre. No solamente cuando habla Rinaldi", recalcó.

Desde la postura de la legisladora, era "mucho más fácil" reunirse con Rinaldi para que "explicara" su situación en vez de las discusiones que se generaron alrededor suyo en medio de la campaña electoral.

"Todo este show que se montó siguió aún cuando él pidió disculpas. Y aún cuando renunció seguía. Entonces no estabas tan ofendido, sino que lo que querías era usarlo para la campaña electoral. Eso no me parece", opinó.

Por su parte, Oliveto también reconoció que el politólogo "fue objeto de un montón de barbaridades que se han dicho y él aceptó las disculpas". "Por su condición física, es un resiliente. Con esa mente brillante que tiene es una persona que debe haber luchado toda la su vida para lograr ser respetado", agregó.

Sin embargo, aclaró estar en desacuerdo con sus videos filtrados en las redes sociales que hicieron alusión a la discriminación. Dicho eso, calificó estas declaraciones como "peligrosas". "No comparto en nada en lo que dijo. Hay cosas con las que no se jode: con la religión, con la identidad sexual, con las condiciones físicas", ratificó.