Qué dijo Carolina Piparo sobre los rumores que la vincularon a Sergio Massa

En diálogo con MDZ, la diputada nacional y precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Carolina Piparo, contó cómo están reforzando las bajadas de Javier Milei en la provincia y cuáles son los ejes de su campaña para dar batalla por el Sillón de Dardo Rocha. Dijo que, si es gobernadora, judicializará el reclamo por la coparticipación federal. Además, no esquivó la pregunta sobre la venta de candidaturas en su espacio, acusando a la vieja política de meter la cola para opacar al economista liberal. Y, sobre lo dicho en el programa de Viviana Canosa, de que su candidatura la dijitó Sergio Massa, respondió que "son mentiras que rozan la ciencia ficción".

La provincia de Buenos Aires es clave para las aspiraciones presidenciales del candidato libertario, quien dio un golpe de efecto al elegir a Carolina Piparo como su candidata a gobernadora luego de que se corriera, sin dar muchas explicaciones, el excomisario e intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos y que quien asomaba para ocupar ese lugar vacante, Sebastián Pareja (armador bonaerense de Milei) quede salpicado por "los rumores" de la venta de candidaturas.

Vale recordar que hasta ese momento, Carolina Piparo trabajaba en el armado de su candidatura a la intendencia platense la cual dejó en manos de Luciano Gauna, uno de sus más estrechos colaboradores. Así, sin dudarlo, se sumó a la disputa por la gobernación bonaerense.

El primer tramo de la charla de Carolina Piparo se centró en las recorridas "espontaneas" de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el conurbano: "Javier va a recorrer en lo que queda de este tramo de campaña mucho la provincia de Buenos Aires, con bajadas espontaneas en territorio, caminado y hablando con la gente", afirmó la precandidata a gobernadora libertaria. "Después mi tarea, en una bajada más tranquila, es en territorio reforzar con nuestros candidatos las propuestas de Javier", sumó.

Piparo remarcó que no cree en las encuestas que dan en baja al economista. "El termómetro lo veo en la calle. Desde el 2019 descreo de las encuestas. Fijate que en esa época yo estaba en Cambiemos, los encuestadores nos decían que ganábamos muy ajustados o que perdíamos por muy poco. Terminamos perdiendo la provincia por 18 puntos. Desde ese momento dije que la encuesta es la PASO. No leo más encuestas".

En cuanto a cómo ve la provincia y cuáles son sus propuestas para gobernarla, respondió: "La veo muy castigada y con los mismos problemas que en el 2021. La economía y la inseguridad, la gente no habla de otra cosa. Están cansados de la política y que quienes nos llevaron a esta situación no lo resuelvan".

Sobre sus propuestas para llegar al Sillón de Dardo Rocha, Carolina Piparo remarcó que son cuatro: "seguridad, educación, salud y obra pública. Mi principal objetivo es combatir la inseguridad. Para eso primero hay que modificar el código procesal, teniendo en cuenta la peligrosidad del delincuente. Una persona no puede pasar treinta y nueve veces por una comisaría porque en la cuarenta ya está habilitado para matar. Y segundo respaldar a la policía, no voy a perder el tiempo en debates como las taser sí o no, quiero una policía absolutamente equipada y capacitada. Se que lleva tiempo estoy dispuesta a empezar este camino, fundamentalmente respaldando a la fuerza, porque quiero una policía que nos defienda".

En cuanto a educación, dijo que va a implementar un modelo similar al chileno en la carrera docente: "En Chile el docente durante toda su carrera se capacita. Rinde a lo largo de su vida profesional seis exámenes y en base a ellos va aumentando su sueldo. Ósea que no tiene que salir del aula en busca de otro trabajo para poder llegar a fin de mes".

En salud, en tanto, propone reforzar el sistema preventivo: "En las salitas barriales, vamos a trabajar para que no den solo diez turnos por día y de esta forma se saturen los hospitales públicos. Hay que reforzar mucho la prevención y que nuestros hospitales, que son de excelencia, queden como el último recurso. Además, vamos a valorar el trabajo de los médicos y los enfermeros".

La obra pública es el último eje. En este punto afirmó que la va a dejar en un segundo plano: "Hay que repensarla entera, tiene que ser absolutamente necesaria y transparente. En mi gobierno va a quedar para un segundo plano, es una de las cosas mas turbias que tiene la política y no es mi intención quedar envuelta en lo oscuro de ese tipo de licitaciones. Hoy los recursos son finitos y la obra pública no es una prioridad. Los recursos vamos a destinarlos en médicos, docentes y la policía. Si ellos están bien, la gente está bien".

Coparticipación, venta de candidaturas y acusaciones

La última parte de la charla con Carolina Piparo fue sobre la coparticipación que recibe la provincia de Buenos Aires, las denuncias contra Javier Milei por la venta de candidaturas y las acusaciones vertidas en el programa de Viviana Canosa sobre que su candidatura fue digitada por Sergio Massa.

Sobre los recursos coparticipables que recibe la provincia afirmó que va a judicializar el tema y "pelear por la coparticipación". Y agregó: "Voy a ir a pelearla con quien sea, lo que recibe la provincia de Buenos Aires es algo totalmente injusto. Es un tema que hay que debatirlo en la Justicia porque en el Congreso no están dispuestos a debatirlo".

"Nosotros como bonaerenses aportamos el 40% de toda la masa coparticipable y recibimos menos del 20%. Con nuestros impuestos, con nuestros pobres, bancamos feudos como los de Insfrán que recibe muchas veces más de lo que producen. ¿Qué incentivos van a tener para fomentar inversiones o bajar impuestos que favorezcan la producción? Si por acuerdos políticos, que no están dispuestos a cambiar, saben que los bonaerenses pobres los están financiando".

La candidata libertaria añadió: "Si nosotros fuéramos una provincia donde está todo excelente y los recursos sobran, ahí podemos dar un debate distinto. Me parece que los constituyentes lo pensaron en ese sentido, creo que de ninguna manera lo pensaron para una provincia como la nuestra que tiene 7 de cada 10 niños pobres vaya a colaborar con otras provincias. Ese no ha sido el espíritu, fue la política que lo llevo para ese lado. Por eso es una pelea que hay que dirimirla en la justicia”.

Por otra parte, al ser consultado sobre las denuncias que en su espacio lotearon las candidaturas, Piparo fue tajante con la respuesta: "Es una mentira enorme, quedó demostrado con lo que presentaron en la Justicia. Que escuché. Que me dijeron. Que Twitter. No hay ninguno que diga algo, que describa un hecho. Nuestra campaña es austera y que nos vengan a cargar a nosotros con un tema de financiamiento, al único candidato que tienen propuestas, me parece que es una vergüenza absoluta. Ningún partido quiere hablar enserio de como financian las campañas, ojalá quisieran dar un debate serio del tema".

En cuanto a la información dada en el programa de Viviana Canosa, en la cual dejaron ver que Sergio Massa la infiltró en el espacio de Milei digitando, así, su candidatura a gobernadora a cambio de favorecer la situación procesal de su exmarido, Piparo respondió: "Se jactan de tanto coraje para no sé qué. Pero atacan con mentiras que ya pasan a ser directamente ciencia ficción y usando todo lo que esté a su alcance menos su cara y su voz".

"No me sorprende, están desesperados. Cuando no tienen que decir, inventan y lamentablemente no va a ser la última vez, tienen miedo y así se comportan cuando uno no está en venta", agregó la precandidata.

En tanto negó que vaya a iniciar acciones legales contra el programa. "Se ridiculizan solos y yo no tengo tiempo de dedicarme a tanta pavada", sentenció.