Por qué Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich consideran claves las elecciones de Santa Fe

La salvaje interna entre Maximiliano Pullaro y Carolina Losada por la candidatura a la gobernación de Santa Fe del “frente de frentes” opositor se convirtió en un test electoral clave para que midan fuerzas Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, quienes se disputan el liderazgo de Juntos por el Cambio (JxC) de cara a las presidenciales del 13 de agosto.

Este domingo 16 de julio se llevarán a cabo los comicios en el tercer distrito electoral más importante del país y el resultado servirá para proyectar las posibilidades de los precandidatos presidenciales de JxC de cara a las PASO. Antes de ingresar al tramo definitorio de la campaña presidencial, Larreta y Bullrich quieren evitar cualquier tipo de traspié que los deje mal parados.

Tanto Larreta como Bullrich jugaron a fondo durante las últimas semanas para fortalecer a sus candidatos en la carrera por la sucesión de Omar Perotti y quedarse con la foto del triunfo del domingo.

Unas horas antes de que iniciara la veda, Bullrich encabezó un extenso recorrido proselitista por Santa Fe -pasó el jueves por Rosario, la capital provincial y Santo Tomé- para apuntalar la postulación a gobernadora de Losada, una de las aliadas de la candidata a presidenta de la lista “La fuerza del Cambio” en el universo radical. La senadora apeló al acompañamiento de Bullrich para incrementar sus posibilidades en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe. En las últimas semanas también recibió el apoyo del expresidente Mauricio Macri y de Alfredo Cornejo.

En cambio, Larreta respetó el pedido de Pullaro, socio de Martín Lousteau, líder de Evolución Radical, y evitó viajar a Santa Fe durante el tramo final de la campaña. Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño tiene pensado viajar sí o sí el domingo a la ciudad de Rosario para esperar los resultados junto a Pullaro en el Hotel Ariston, donde el radical montará su búnker. Larreta da por descontado que el exministro de Seguridad consolidará la ventaja que le sacó a Losada en los sondeos previos a la elección y que se posicionará para pelear por la sucesión de Perotti en septiembre.

Después de los triunfos de Claudio Poggi en San Luis y Marcelo Orrego en San Juan, Larreta quiere celebrar en Santa Fe la victoria de otra de sus apuestas electorales en el interior. A su vez, sus aliados se entusiasman con la chance de que Rodrigo De Loredo gane la intendencia de Córdoba el próximo 23 de julio para concatenar un tercer triunfo que lo posicione. Larreta también ansía una victoria de Ignacio Torres en Chubut a fines de mes para levantar a su tropa antes de las PASO.

Para Larreta, es crucial retomar el impulso en la franja del centro del país para contrarrestar el crecimiento de Bullrich en los sondeos de los grandes centros urbanos de Córdoba y Mendoza.

Entre los aliados del alcalde porteño sostienen que el eventual triunfo de Pullaro sobre Losada también tendría un valor simbólico para Larreta. Es que consideran que la interna de JxC en Santa Fe es un “banco de pruebas” con miras a las PASO presidenciales. Entienden que en Santa Fe se dio un choque de estilos entre Pullaro y Losada.

Los larretistas sostienen que mientras que el exministro apostó por exhibir su experiencia en gestión, sus equipos y propuestas, la senadora lanzó una dura embestida contra Pullaro, a quien acusó de encubrir a policía ligados al narcotráfico. También lo vinculó con operaciones de “campaña sucia” para perjudicarla.

En cambio en el entorno de Bullrich creen que los resultados de las elecciones provinciales no tendrán un efecto o correlato en los comicios presidenciales. Argumentan que ni la histórica victoria de Poggi frente a Alberto Rodríguez Saá en San Luis ni el batacazo de Orrego en San Juan para desbancar a Sergio Uñac -dos apuestas de Larreta- movieron el amperímetro en las preferencias del electorado de JxC en la pelea presidencial.

Quienes rodean a la exministra de Seguridad aún no definieron si viajarán el domingo a Santa Fe. Contemplan que se trata de una elección primaria, no la general, y que la pelea es muy reñida. Especulan con que podría no haber un ganador claro hasta el escrutinio definitivo. “Ella quiere estar igual para bancar a los suyos”, avisan entre sus aliados.