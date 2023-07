El inesperado fuego amigo en Cambia Mendoza tras la visita de Horacio Rodríguez Larreta

La visita de este jueves del precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, a Mendoza provocó un inesperado fuego amigo al interior de Cambia Mendoza. Desde el Partido Demócrata Progresista (PDP) salieron a criticar al candidato a gobernador Alfredo Cornejo por hacer campaña junto el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pese a haber manifestado públicamente que votará a Patricia Bullrich en la interna de la alianza opositora.

“El senador Alfredo Cornejo dice que vota por Patricia Bullrich pero hace campaña por Horacio Rodríguez Larreta?”, publicó en tono irónico este viernes el PDP desde su cuenta de Twitter, replicando una publicación del postulante a gobernador dándole la bienvenida a la provincia al aspirante a la presidencia.

Desde el PDP cuestionaron con ironía el acompañamiento de Alfredo Cornejo a Horacio Rodríguez Larreta.

En la misma línea, el funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia y titular del PDP, Diego Arenas, apuntó directamente contra el diputado y candidato a intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, por el mismo motivo.

“Ayer dijeron ‘apoyamos a PB, y si alguien pide la boleta de HRL, se la daremos’. Y ahora en la visita de HRL a Mendoza, dices ‘reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos ...’. No entiendo. Esta es una interna, es PB vs RL. Tu actuar, confunde no ayuda!”, expresó también a través de la red social.

Diego Arenas también apuntó contra Diego Costarelli por el mensaje ambiguo en el marco de la campaña presidencial.

El PDP es uno de los espacios que forma parte de Cambia Mendoza y ha hecho público su respaldo a Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio. Entre las filas de esta fuerza política se encuentra además de Arenas el subsecretario de Salud, Oscar Sagás. En tanto, también formó parte hasta hace poco la diputada provincial Josefina Canale, quien recientemente se afilió al PRO.