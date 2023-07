Contaminación: rienda libre de la Justicia para el basural en Luján

En un fallo a contramano del pedido de vecinos y en sintonía con lo que quiere el gobierno nacional, la Justicia levantó la cautelar de no innovar en la construcción del basural llamado Centro Ambiental Luján, a pesar de ser un posible pasivo ambiental por la contaminación que provoca. El camarista Alberto Lugones, de vínculo directo con el representante del Consejo de la Magistratura Juan Ignacio Ustarroz a cargo de distintos conflictos que competen al Gobierno, votó para que la cautelar sea levantada y se prosiga con el proyecto que tiene cuestionamientos por el lugar, las licitaciones y un préstamo millonario del Banco Interamericano de Desarrollo que se cobró y no se ve en las obras, según las recorridas que hizo MDZ Investiga.

Así entonces, se levanta la cautelar que frenaba el proyecto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable que tiene como objetivo realizar un relleno sanitario y una planta de tratamiento en el predio Sucre. Como había adelantado MDZ, en Luján existe un basural a cielo abierto que contamina el ambiente y afecta a las personas que viven en los alrededores. El Ministerio de Ambiente, a partir de un proyecto que buscaba sanearlo y reemplazarlo por un relleno sanitario, comenzó obras en el Predio Sucre, a pocos metros del actual basural.

Vivir en la basura. Miles de personas buscan comida y materiales para reventa en el basural.

La medida tomada por la Cámara Federal de San Martín dispone entonces que la cautelar seguirá vigente para el basural, es decir, no se puede tirar más basura allí porque se demostró que contamina. En cambio, se levantó la prohibición de “no innovar” en las construcciones del relleno y la planta ya que no se confirma si realmente puede llegar a contaminar o no el proyecto una vez llevado a cabo.

Como demostró MDZ, existen estudios de impacto ambiental que demuestran que tanto el basural como el relleno sanitario son contaminantes. Los lujanenses que viven por la zona sufren enfermedades por trabajar en el medio de los desechos, además de consumir agua contaminada. Otros de los afectados es la frutihortícola Tallo Verde, que se especializa en vender productos 100% orgánicos y darle de comer a más de 60 familias.

La medida fue impulsada por el juez camarista Alberto Lugones, que tiene muy buena relación con Juani Ustarroz, intendente de Mercedes y hermano del corazón del Ministro de Interior Wado de Pedro, gran alfil k dentro del gobierno. Se entiende entonces que, a partir de amistades dentro del partido peronista y kirchnerista, la medida cautelar se levantó para que el centro ambiental siga su curso, se termine, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable finalice su tarea con el préstamo que le dió el Banco Interamericano del Desarollo (BID) para realizar el proyecto.