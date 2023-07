Sergio Massa sigue su recorrida por el Conurbano en medio de múltiples batallas territoriales

La recorrida de Sergio Massa continuará hoy por General San Martín, distrito que lo vio nacer, y en donde inició hace quince días, su campaña presidencial. En esta oportunidad, no estará solo (como más cómodo se siente), sino que estará acompañado por el gobernador Axel Kicillof y por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien simultáneamente dejará inauguradas otros cuatro proyectos iniciados durante su gestión.

Ayer, en Tigre, donde va metódicamente dos veces por semana para hacer anuncios de gestión, que no siempre tienen que ver con su área de Ministro de Economía, estuvo acompañado por Jaime Perzick, su par de Educación. Ahí se juega una parada muy fuerte porque Malena Galmarini peleará en la PASO con Julio Zamora, quien no aparece en ninguna foto oficial a pesar de ser el intendente.

Para evitar estas cuestiones fue, quizás, que Juan Zabaleta, en Hurlingham, quien compite por el territorio con Damián Selci, de La Cámpora, se apersonó en la madrugada para recibir los notebooks, que luego distribuyó personalmente en todas las escuelas de su distrito. No hubo acto oficial a pesar de que habían previsto las presencias las autoridades provinciales.

Katopodis, el más reconocido pero el menos premiado. "No se encolumna", dicen los K.

En General San Martín también habrá PASO, pero de diferente tenor que las arriba descriptas. Ahí el intendente interino Fernando Moreira deberá discutir la conducción del municipio con Leo Grosso, quien presentó su propia lista en la interna local. El diputado nacional del Movimiento Evita habló ayer con los candidatos de su espacio que visitarán San Martín, recibió una invitación informal, pero “para no provocar incomodidades”, preferiría no estar.

Massa y Kicillof no siempre tienen la misma visión. Uno de los temas que nunca llegaron a aclarar, por incomodidad o pudor, fue lo sucedido en Tigre, donde el gobernador era el más damnificado en que Julio Zamora se presentara por fuera de Unión por la Patria, como estuvo a punto de suceder.

En San Martín, en tanto, todavía nadie sabe exactamente qué pasó en las horas del tortuoso cierre de listas para que Gabriel Katopodis no tuviera ningún rol de relevancia. No está en ningún lado. Ni siquiera regresó al distrito como candidato a intendente. En la localidad, su esposa, Nancy Capelloni de Katopodis será la primera concejal, pero, a diferencia de hace cuatro años, cuando prefirió no utilizar el nombre de casada por una cuestión de género, ahora debió rever esa postura y llevará en alto el apellido griego.

Las disputas, donde hay interna, tienen diferentes motivos. Mientras en Tigre la situación pasa a ser de estricto carácter personal, donde desde ambos lados se acusan de rupturas de pactos preexistentes, en Hurlingham algunos ubican a la puja interna entre Zabaleta y Selci entre “el peronismo y La Cámpora. Así de simple”.

En otros lugares, la reacción tiene que ver con otras cuestiones más de posicionamiento, como el de Moreno, donde el Frente Renovador, acompañado por los sectores más tradicionales del peronismo local, llevarán a Damián Contreras a competir contra la intendente Mariel Fernández, del Evita. Ahí La Cámpora trabajará con la jefa comunal.

En La Matanza, como se ha descripto hasta el hartazgo, Patricia Cubría, la esposa de Emilio Pérsico, con el apoyo de Facundo Tignanelli, competirá contra Fernando Espinoza.

Lo que se observa con nitidez y se escucha por todos los grupos de WhatsApp es que la lista de nombramientos en el Estado, en oficinas vinculadas con los mayores decisores del operativo de Unión por la Patria, se engrosará durante este y los próximos meses para vaciar no solo las listas de sus competidores. Hasta los equipos de campaña empiezan a verse diezmados y corroídos por la compra venta y los que antes pintaban para unos ahora lo hacen para los otros.