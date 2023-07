Omar Parisi respaldó a Massa y apuntó duramente contra De Marchi

El candidato presidencial de la Unión por la Patria, Sergio Massa, se reunió con los candidatos del peronismo en Mendoza y lograron la foto de campaña en conjunto. En diálogo con MDZ Radio, el candidato a gobernador por el Frente Elegí, Omar Parisi, habló del encuentro y arremetió contra Omar De Marchi, candidato a gobernador por La Unión Mendocina.

Con respecto a la foto de su equipo político junto a Sergio Massa, afirmó que "no es solo eso". "Estuvimos hablando de cuestiones que nos interesan en Mendoza, como son el desarrollo de la obra pública a través de la vivienda, que es uno de los caballitos de batalla. También hablamos sobre el desarrollo económico y productivo de la provincia a través de la ganadería y energía", dijo.

Amalia Granata, Omar Parisi, Sergio Massa, Lucas Ilardo y Martín Aveiro. Foto: Prensa Unión por la Patria.

El candidato a gobernador por el peronismo, hizo énfasis en su propuesta con respecto al plan de vivienda: "Va a haber programas para cada uno de los sectores que necesiten iniciar el proceso de construcción de vivienda, porque es uno de los problemas más graves de la provincia".

Con respecto a los dichos de Omar De Marchi sobre su persona al decir que era una persona del "pasado" de la política, sostuvo: "Es capaz de decir cualquier cosa para lograr su objetivo. No tiene límites. No me ofende lo que dice. Se autopercibe como opositor y lleva 7 años junto a Alfredo Cornejo. Se autopercibe como peronista cuando en Twitter hace muy poco tiempo decía que el día que se extinga el peronismo va a ser feliz y votó en contra de todo aquello que el peronismo cree".

"Es la primera vez que soy candidato a gobernador. Hace muchos años que estoy fuera de la política, lejos de venir a crear discusiones dentro de la rosca política, mi objetivo es proponer proyectos y propuestas para los mendocinos. La idea es resolver sus problemas a través de la gestión pública. Es lo que sé hacer".

Además cuestionó a aquellos dirigentes que se fueron del partido: "El peronismo está en un inicio de unidad. Por su puesto que hubo compañeros que se fueron hacia otros sectores, pero se han dado cuenta que de su grave equivocación, porque no les ha ido bien".

Parisi se refirió al destino de los fondos de Portezuelo del Viento y advirtió que los mismos, "no pertenecen a ningún partido político" y remarcó que se debe discutir que hacer con los mismos en el ámbito de la Legislatura provincial.

"Nosotros debemos tomar ese dinero, hacer el desarrollo necesario para que haya mejoramiento en los sistemas de riego, en los de control de consumo de agua, en los tendidos de agua potable y tecnificación en el riego agrícola a través de la modernización de los mismos. Hacer una Mendoza pensada como lo hicieron hace muchos años a través de la distribución del agua. Hay que tocar la ley del agua de la provincia", cerró.