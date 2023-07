Martín Lousteau salió en defensa de Carla Peterson con una carta de amor

Carla Perterson prendió fuego las redes sociales y Martín Lousteau tuvo que salir en su defensa pública a través de Twitter. La actriz y esposa del senador nacional de Juntos por el Cambio había criticado a Franco Rinaldi por sus expresiones racistas y xenófobas disparando todo tipo de respuestas en las redes sociales.

Quiero hacer una reflexión.

Hoy @carlapetersonA dio su opinión personal sobre algo que conoce: el arte y el humor. Y también sobre los valores con los cuales transitó siempre su carrera y su vida. Algo que no vale la pena aclarar para los que la conocen. Además, dijo algo cierto… — Martín Lousteau (@GugaLusto) July 13, 2023

En ese contexto, Martín Lousteau aclaró que Carla Peterson "dio su opinión personal sobre algo que conoce: el arte y el humor. Y también sobre los valores con los cuales transitó siempre su carrera y su vida. Algo que no vale la pena aclarar para los que la conocen. Además, dijo algo cierto y sin agredir. Lo que siguió fue una catarata desagradable de descalificaciones. Los que defienden a quien agravió a un montón de personas, atacan a alguien que no hirió a nadie. Muestran lo que son y lo que harían si de verdad alcanzaran el poder".

Para blindar a Carla Peterson, el precandidato a jefe de gobierno porteño agregó: "Como su compañero, en un principio, sentí el impulso de responder las agresiones de la misma manera, pero gracias a ella, prefiero responder así. Para que vuelvan otra vez a vomitar su furia hasta que se cansen. Porque al final siempre prevaleceremos. Larguen ahora nuevamente los dragones hasta que se queden sin fuego. Acá esperamos. Parados en el mismo lugar en el que creemos y que siempre defenderemos. Te amo y te admiro más de lo que te puedas imaginar".

Carla Peterson se había sumado a los cuestionamientos a la precandidatura de Franco Rinaldi, al considerar que sus expresiones no pueden ser consideradas como parte de "una performance". "No es cancelación. Tampoco una performance. Es odio y discriminación. No es un hecho artístico ni libertad de expresión. Las disculpas no alcanzan", señaló Peterson en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.