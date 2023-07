Franco Rinaldi apuntó contra quienes piden su salida de Juntos por el Cambio

Lejos de bajar la guardia, Franco Rinaldi redobló la apuesta y volvió a responder tras la controversia por la difusión de sus dichos que promovieron la “discriminación”. Este domingo realizó un nuevo descargo en redes sociales donde ratificó sus disculpas por este hecho, pero se dirigió contra quienes pidieron su renuncia de la precandidatura a legislador porteño por la lista de Jorge Macri.

"Quiero aclarar lo que pienso sobre la controversia de los últimos días, porque evidentemente me vengo explicando mal" son las primeras palabras de Rinaldi en su cuenta oficial de Twitter. Allí, reiteró sus "sinceras disculpas" ante sus declaraciones y remarcó "estar arrepentido". Volvió a insistir que sus expresiones fueron parte de "un experimento" que buscaba "a través del humor los límites del lenguaje y la corrección".

"Ahora me doy cuenta de que en ocasiones sobrepasé esos límites, el experimento se me fue de las manos y dije cosas que no estaban bien. Uno puede jugar mucho al fleje, pero debe admitir cuando la tira afuera. Cometí un error y aprendí", reflexionó.

Luego, hizo referencia a la "responsabilidad política" que tiene actualmente al señalar que no solo se representa a él sino a "un espacio político y a los porteños". "Eso exige una conducta distinta. En política las cosas que uno dice tienen peso y por eso es importante ser lo más claro posible. Y ser claro implica decir que por supuesto estoy en contra de la homofobia o cualquier tipo de discriminación", agregó.

Sin embargo, Rinaldi no se quedó callado y salió a contestar a quienes lo criticaron y pidieron su expulsión de Juntos por el Cambio. En este sentido, consideró "exagerada y oportunista" a aquellos que solicitaron la impugnación de su candidatura y remarcó que no bajará su postulación.

"No está bueno que nos convirtamos en una sociedad donde se cancela a cualquiera por frases sueltas del pasado, expresadas en otros contextos, fuera de la política. Todos nos equivocamos, todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Lo contrario es terrible: vivir con miedo de decir algo que en algún momento pueda ser considerado censurable", concluyó.

La palabra de Rinaldi parece ir en dirección hacia el radicalismo, quienes hicieron una presentación formal ante la Junta electoral para excluirlo de la lista de Jorge Macri. Por su parte, Martín Lousteau cuestionó este domingo a su competidor en las PASO por defender a Rinaldi.

“¿Vale cualquier cosa?". "¿Nuestros candidatos pueden decir cualquier cosa aunque sean contrarias a lo que decimos de cara a la sociedad y a nuestras plataformas? A mí me parece una enorme contradicción esto y me gustaría debatirlo con él", expresó Lousteau en diálogo con Radio con vos.