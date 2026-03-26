Caso Adorni: operativo de la PSA en la TV Pública y la Justicia avanza sobre contratos de Grandio

La causa que investiga el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria ( PSA ) se presentó en los estudios de la TV Pública para retirar documentación vinculada a los contratos del periodista Marcelo Grandio con la señal estatal.

El objetivo de la medida es determinar si existieron inconsistencias en la contratación del periodista o si podría configurarse una presunta dádiva, dado que Grandio habría financiado los vuelos privados utilizados por el jefe de Gabinete.

La investigación busca establecer si hubo algún tipo de beneficio indebido en el vínculo entre el funcionario y el comunicador, en un contexto de creciente escrutinio sobre los movimientos personales de Adorni.

Horas antes del operativo, prestó declaración testimonial Agustín Issin, el piloto que facturó el vuelo privado desde Uruguay. El testimonio se llevó a cabo en los tribunales federales de Comodoro Py, en una audiencia que se extendió durante casi cuatro horas.

Issin, con trayectoria en aviación comercial y privada, aportó detalles sobre la operatoria del viaje y su facturación.

Quién pagó el vuelo y por qué ahora investigan a Grandio

Según trascendió de la declaración, el piloto sostuvo que el costo del traslado fue cubierto en su totalidad por Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y allegado a Adorni.

A partir de ese dato, la investigación puso el foco en la relación entre ambos y en el rol que Grandio ocupa dentro del canal estatal, que depende del área de influencia del propio jefe de Gabinete.

Un caso que escala y suma interrogantes

El expediente avanza ahora sobre dos ejes: por un lado, la legalidad del financiamiento del viaje; por otro, la naturaleza del vínculo entre el funcionario y el periodista. En ese marco, la recolección de contratos en la TV Pública busca determinar si existieron beneficios cruzados o eventuales incompatibilidades.