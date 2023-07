Juntos por el Cambio fulminó al Gobierno tras la intervención del instituto de Patricia Bullrich

Juntos por el Cambio salió a rechazar la intervención por parte del Gobierno al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil, que es presidida por Patricia Bullrich. A raíz de esta medida, encabezada por el Ministerio de Justicia, referentes de la primera línea respaldaron a la precandidata presidencial y cuestionaron en duros términos al oficialismo.

Jorge Macri, precandidato a jefe de Gobierno porteño y de buena relación con su compañera del PRO, le expresó su apoyo y apuntó a una maniobra coordinada por el ministro de economía, Sergio Massa.

"Desesperado intento del ministro Massa de ensuciar a @PatoBullrich. Tienen miedo de perder y sólo saben hacer campaña de esta manera, con golpes bajos. Esto también va a cambiar. Todo mi apoyo a Patricia", sostuvo en su cuenta de Twitter.

Luis Petri, compañero de fórmula, denunció "un camino de la amenaza, extorsión, el apriete y ahora la persecución". "No resuelven los problemas del país, no toman medidas para bajar la inflación, no combaten a los narcos en Rosario. El cambio es imparable! No pasarán!", advirtió el postulante a vicepresidente.

La diputada nacional María Eugenia Vidal también se solidarizó con la ex ministra de seguridad e hizo alusión a situaciones similares previas a unas elecciones con Enrique Olivera (candidato a vicejefe de gobierno acusado en 2007 por tener cuentas millonarias no declaradas y cuya denuncia resultó falsa) y Francisco De Narváez (vinculado en el 2009 con la causa por “La ruta de la efedrina”).

"Primero Olivera, después De Narváez, ahora Patricia. Pasan las elecciones, pero las campañas sucias del kirchnerismo continúan. No van a parar el cambio, ni inventando mentiras, ni generando miedo. Mi solidaridad con @PatoBullrich", afirmó la legisladora.

En tanto, el aspirante a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti, remarcó el apoyo de "todo el equipo de la provincia". "El Kirchnerismo tiene miedo de perder el poder. Nada va a detener a la Fuerza del Cambio", agregó.

Por su parte, Cristian Ritondo, quien compite para ser diputado bonaerense, acusó al gobierno de convertir la Inspección General de Justicia "en una unidad básica". "El 10 de diciembre se termina el populismo", concluyó.

Cabe recordar que la medida adoptada por el ministerio encabezado por Martín Soria en el instituto de Bullrich es por 180 días hábiles a raíz de presuntas "irregularidades contables".