Procesaron al Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino por presunta evasión fiscal

Tanto al presidente de la AFA como al tesorero se les ordenó un embargo y no podrán salir del país.

El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, procesó a la AFA como persona jurídica y a cinco de sus directivos por apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social, entre ellos a Claudio Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino. La causa fue iniciada por ARCA (la ex AFIP) en diciembre de 2025.

En cuanto al resto de los procesados, son Gustavo Roberto Lorenzo (director general de la AFA), Víctor Blanco Rodríguez (exsecretario general hasta diciembre de 2024) y Cristian Ariel Malaspina (secretario general desde abril de 2025). Todos ellos no tendrán prisión preventiva.

En el caso del Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, el juez también ordenó un embargo por 350 millones de pesos y la prohibición de salida del país. Cabe destacar que esta medida es tomada a pocos meses del Mundial 2026.

El juez dio por probado que la AFA retuvo impuestos a empleados y proveedores (IVA, Ganancias y aportes a la seguridad social) pero no los depositó al fisco dentro de los plazos legales. El delito no es no pagar impuestos propios, sino quedarse con dinero retenido de terceros. El período investigado va de marzo de 2024 a septiembre de 2025. Los montos por período superan ampliamente el umbral penal de $10 millones.

Los argumentos contra el Chiqui Tapia y Pablo Toviggino El juez detalló 51 hechos independientes. Solo por aportes a la seguridad social, el período julio 2025 registra una retención no depositada de más de $2063 millones. El total acumulado de todas las categorías asciende a decenas de miles de millones de pesos.