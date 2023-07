De Marchi le respondió a Fernández Sagasti tras su cruce por una reunión

Esta semana, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti cuestionó a el candidato a gobernador Omar De Marchi, por reunirse con empresarios nucleados en Asinmet. A través de un tuit, le recordó cuando se opuso al llamado "salvataje" de la empresa IMPSA.

Les comentaste Omar tu oposición al salvataje de IMPSA? ( Igual oposición que la de Cornejo, para variar en sus coincidencias)

IMPSA es uno de los principales motores de la metalmecánica mendocina, fuente de más de 700 empleos directos e ingresos de inversiones en Mendoza https://t.co/1wUvaLL4bi — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) July 11, 2023

En dialogó con MDZ Radio, el candidato a gobernador de La Unión Mendocina, Omar De Marchi aseguró: "Nunca paramos, las elecciones fueron el 11 de junio y el 12 teníamos agenda. Siempre estar cerca, escuchar, es la manera de construir el gobierno. Estamos todo el tiempo reuniéndonos con cámaras, sindicatos, vecinos", sostuvo.

Con respecto a la cuestionada reunión con el Asinmet y su cruce con Anabel Fernández Sagasti, advirtió: "Hay una agenda de temas vinculado con la industria Metalmecánica enorme, estamos hablando de la gran carga impositiva que tiene la provincia, que eso imposibilita seguir creciendo. También recordé lo que sostuve en su momento, vinculado con esa cosa rarísima que hizo el gobierno provincial cuando estaba vinculado con el nacional, que fue meterse a comprar una empresa tan sofisticada como fue IMPSA . Ratifiqué que yo estaba en lo cierto".

Además, le contestó a Sagasti :"No se que viene a recordarme la senadora. En realidad, quienes no deberían recordar lo que hicieron fueron ellos. Evidentemente fue un gravísimo error".

Cuando se le consultó por las denuncias recientes en el departamento de Las Heras, Omar De Marchi, aseguró que existe un "plan articulado" contra el intendente Daniel Orozco, por su decisión de ser candidato a vicegobernador. En ese sentido, afirmó que las denuncias "arrancaron cuando el intendente decidió participar" del nuevo frente.

Además, lanzó fuerte cuestionamientos sobre el accionar de la Justicia al subrayar que "es evidente que las investigaciones de irregularidades en departamentos que gobierna la UCR no avanzan", mientras que en Las Heras arrancó "una carrera sistemática para destruir la gestión". "Yo no vi ningún allanamiento cuando paso lo de Héctor Bonarrico, por ejemplo, y estuvieron a punto de pagarle 20 millones de pesos", disparó.

"Espero que la gente comprenda que lo que se está haciendo es un disciplinamiento político", denunció el candidato y agregó que lo que está sucediendo sirve "para que el ciudadano pueda comprender cómo se utiliza la Justicia para disciplinar personas desde el punto de vista político".

"Antes de irse de Cambia Mendoza era el mejor intendente de la historia mundial. Lo dijo el propio senador Alfredo Cornejo", señaló sobre el comportamiento del radicalismo hacia Orozco luego de que el intendente se sumara a La Unión Mendocina: "A partir de allí arrancó, con periodistas, algún sector de la Justicia y una parte del sector político. Es todo un plan articulado". Además el candidato a gobernador argumentó que se hizo una "puesta en escena impresionante por un tema que no tiene ese valor". Omar De Marchi junto a Daniel Orozco, intendente de Las Heras,

Con respecto a las denuncias sobre el manejo irregular de cooperativas en el departamento lasherino dijo: "Se tienen que investigar. También se debe hacer lo mismo con las cooperativas de otros municipios. ¿Por qué no se ocupan también de evaluar si hay alguna irregularidad? Lo que hay son supuestamente cooperativas de trabajo en donde a dos personas o tres le habían pagado una parte de un dinero que no estaba, que eran 20 mil pesos. Cuando vos empezás a rascar te quedas con que no hay un problema. Cuando vos te vales de eso para organizar un allanamiento un día viernes, cuando se estaba por pagar el aguinaldo, llevas 30 policías, dividís la causa en tres, metes a tres fiscales y encima llegan antes representantes de prensa del Poder Judicial y periodistas...".

Escuchá la nota completa: