La llamativa frase que usó Horacio Rodríguez Larreta para destacar una medida de Mauricio Macri

Horacio Rodríguez Larreta sorprendió con sus declaraciones al referirse a Alberto Fernández y Mauricio Macri. Durante una entrevista televisiva este lunes por la noche, el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio sostuvo que "no se arrepentía" de haberse juntado con Alberto Fernández y Axel Kicillof durante la pandemia. Respecto al ex mandatario, intentó destacar una medida tomada durante su presidencia, pero al hacerlo utilizó una llamativa frase.

"Nobleza obliga", fueron las palabras del jefe de gobierno porteño al recordar a un convenio realizado por el ex Jefe de Estado con el sector petrolero en Vaca Muerta. "Potenció mucho el sector", agregó en LN+.

Consultado por su particular expresión, Larreta insistió en que "estaba reconociendo algo bueno que hizo Macri" y negó confrontaciones por ambas partes. "He tenido diferencias con él, pero parte de tener una buena relación es saber administrarlas", ratificó.

Luego, recordó la relación cercana que mantuvo con Alberto Fernández y Axel Kicillof en época de cuarentena en Argentina. Respecto a un eventual efecto negativo por las fotos y las conferencias de prensa al lado de ambos mandatarios, el referente del PRO sostuvo que "su prioridad era cuidar a la gente, no su imagen". Además, afirmó que no iba a entrar en "especulación" en favor de sumar votos.

"'Me decían que no me convenía estar al lado de Alberto Fernández, me planteaban hacer lo que me convenía políticamente antes de lo que le convenía a los argentinos. No puedo anteponer mi interés político, como jefe de gobierno tenía la responsabilidad de coordinar con PBA y con Nación. Mi responsabilidad era coordinar primero con la provincia, porque es el límite con la Ciudad y después con el gobierno porque estoy al frente de la ciudad capital del país”, aseveró.

Luego, recordó el momento cuando se opuso el cierre de las escuelas y las críticas que recibió en aquel entonces. "Cuando el gobierno nacional tomó la decisión unilateral de cerrar las escuelas, me planté y les dije que no. Me acusaron de asesino, metieron una denuncia en la que fuimos a la Corte y se mantuvieron las clases”, sentenció.