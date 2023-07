Jorge Macri y Patricia Bullrich, en campaña contra piqueteros y cortes de calles

Jorge Macri lo tiene medido, los porteños y casi tres millones de bonaerenses que ingresan a Capital Federal por día están en contra de los piquetes y los cortes de calles, hartos de perder tiempo, perder presentismo, no quieren cortes. Sabe Macri que es un pendiente que va a heredar si gana las elecciones tras 16 años en los que la calle fue tomada, y sabe también que fue una de las internas más feroces que tuvo Horacio Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich.

Los números le sonríen al ministro de Gobierno porteño, creen ellos que están absolutamente encaminados a ganar, a pesar de que la ley electoral casi obliga al balotaje en la Ciudad. Una encuesta de la consultora Circuitos terminada el cinco de julio lo pone diez puntos arriba por sobre Martin Lousteau, que busca ahora endurecer su discurso dado el corrimiento del electorado tras el nacimiento de Javier Milei. 31% a 19% a favor de Macri, con Ramiro Marra encarnando la Libertad con 15 puntos.

Primos y socios. Mauricio y Jorge apuestan el mismo proyecto político.

La campaña de Macri es clara: recuperar el espacio público y tolerancia cero con el delito como ejes principales, algo que se entrelaza con la mirada de Bullrich a nivel país. Los armadores de ambos están en contacto y los que cortan las calles tendrán una situación inédita que puede resolver el problema: Nación y Ciudad pensarán, en caso de que haya un triunfo, la exacta mirada sobre el conflicto, algo que no pasó con Cambiemos en 2015.

Será Maria Oneto, si Patricia Bullrich gana, la encargada de lidiar con la conversión de planes sociales en empleo genuino, algo que nadie logró en décadas. Buscará la abogada que hoy es líder de la campaña reconceptualizar el plan como un elemento coyuntural y pasajero para salir de la pobreza sin depender, sin ser entonces rehén de los intermediarios. "Sin nadie en el medio, el Estado te saca del problema y genera el contexto con el privado para terminar con una cultura que rompe a las personas", dice Oneto en privado.

Jorge Macri hace campaña con su mujer, Belen Ludueña, con Patricia Bullrich y hasta con Horacio Rodríguez Larreta. La relación con el actual jefe de Gobierno no es mala, quedó a lo lejos la "traición" de haber permitido el juego de Martín Lousteau y las elecciones concurrentes, lo que le valió a Larreta la despedida para siempre del vínculo con Mauricio Macri. Sabe que no tiene retorno y se lo hizo saber el expresidente, que ahora juega abiertamente con Bullrich.

Fronting. Waldo Wolff, en la redacción de MDZ

En tiempos de off the record y rumores de todo tipo, hay una frase que repitieron varios funcionarios, incluidos los de Larreta: "Patricia está dos a uno en CABA, es un problema". Si así fuera y la intención de la ex ministra de Seguridad duplica, entonces el futuro de Macri estaría signado para ganarle al ex ministro de Cristina Kirchner, quien lanzó una campaña que se fue corriendo del centro a medida que los reclamos exigen dureza.

Hay dirigentes con futuro protagonista asegurado. Uno es Waldo Wolff, quien supo hacer equilibrio y es candidato al Parlasur sin haberlo pedido. "Necesitábamos un halcón en la boleta, ahora nadie dice nada de halcones y palomas pero era obligatorio un nombre que convoque", resume un armador de Juntos por el Cambio. Wolff será protagonista de la gestión de Macri, y ya le ofrecieron el ministerio de Seguridad el año pasado, pero prefirió ser el fronting comunicacional de un Gobierno que tenía un problema grave con ese tema. Hábil declarante e intolerante con la comisión de delito, será Wolff quien encarne esa mirada en el futuro Gobierno porteño.

El caso de Franco Rinaldi pasó en el búnker, no lo consideraron relevante y entienden que no se puede sacar de contexto un show de humor que hacía el precandidato a legislador con opiniones formales. Los chistes sobre la preferencia sexual o los sectores más pobres fueron blanco de críticas y denuncias incluso de Martín Lousteau, a quien le llegó un mensaje tiempo atrás: "Si quieren hablamos de política, si quieren pegamos debajo del cinturón, la decisión es de ustedes". Todos entendieron todo y cambiaron de tema. Apuesta. Roberto García Moritan, en la mirada de los Macri.

En la estructura de Jorge Macri se analiza a quién sumar después de las PASO y hay un nombre que tanto Mauricio como Jorge Macri miran con buen concepto: Roberto García Moritan. El precandidato por Republicanos Unidos, el partido que armó Yamil Santoro, goza de un excelente concepto del ex presidente, que lo ve reflejado en sus ganas quince años atrás. Lo llamó hace poco y lo tiene en el radar, será ministro de Jorge Macri tal vez, apuntalando a las PyMes que representa.