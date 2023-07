Piquetes: Jorge Macri advirtió cuál será su decisión si es jefe de Gobierno de la Ciudad

Jorge Macri se adhirió a las críticas de los cortes de calle en la Ciudad de Buenos Aires durante la jornada del martes, marcada por varias protestas en el centro porteño, con los principales accesos interrumpidos por manifestantes e incidentes sobre la Avenida 9 de Julio con la quema de neumáticos.

En este sentido, el ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta hizo hincapié en los manifestantes que llevaron a sus hijos a las marchas y remarcó qué medidas se aplicaron en estos casos. "Les quitamos los planes a quienes no cumplen con la escolaridad de los chicos", señaló en declaraciones por LN+.

Puntualmente, el funcionario relató que se encontraron "5.000 chicos con problemas de escolaridad" y subrayó que "faltaban hasta 2 días por semanas". Por su parte, destacó que hasta el momento se eliminaron "1.300" planes sociales con esta irregularidad.

Este martes, justamente, el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta y el candidato a jefe de Gobierno porteño por el PRO, Jorge Macri, compartieron una recorrida por el barrio de Caballito, donde escucharon y charlaron con vecinos y comerciantes para intercambiar ideas sobre el futuro de la Ciudad. Tras esa actividad en conjunto fue que llegaron las declaraciones de Macri.

“Hay que tratar a los adultos como adultos. Si sos padre de un niño tenés la responsabilidad de garantizar que esté en la escuela o en la casa, porque los derechos de los niños dicen que tiene que estar aprendiendo o jugando”, agregó.

Los piquetes en la 9 de Julio de este martes.

Respecto a qué postura tomaría frente a los acampes en la Ciudad, apuntó contra las organizaciones sociales que organizan estos tipos de protestas y se mostró a favor de quitarles el manejo de los planes. “Si hace falta un hidrante se usa”, los desafió.

Sin embargo, aclaró que no avanzará con esta medida en caso de que persista la presencia de menores en la toma de calles. “Necesito que no haya chicos, porque no puedo ir con la ‘Poli’ si hay chicos. Si están los pibes no puedo ir con el hidrante”, explicó.

En este línea, adelantó que los hechos que se observaron este martes "no van a pasar" en un eventual gobierno suyo y marcó que "hará cumplir la ley" ya que "el derecho a manifestarse no supone el derecho a cortar calles”. Además, aprovechó para arremeter contra el dirigente social Eduardo Belliboni.

"(Eduardo) Belliboni entra y sale del Ministerio como si fuera dueño y es el mismo tipo que moviliza la gente. Muchos de los que marchan son gente que no sabe para qué va o que tiene miedo a perder lo que tiene”, declaró.