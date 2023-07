La demoledora respuesta de Patricia Bullrich a las críticas de Sergio Massa

Patricia Bullrich se refirió a las críticas de Sergio Massa respecto a su paso por distintos espacios políticos, calificó sus dichos como "una incoherencia bárbara" y dejó una picante chicana al precandidato presidencial de Unión por la Patria en referencia a una de sus frases más célebres contra el kirchnerismo. "Massa es el que decía que iba a terminar con los ñoquis de La Cámpora y terminó como ministro de Cristina (Fernández de Kirchner). Sergio Massa dijo que iba a sacar a los ñoquis y convive con ellos", arremetió este lunes.

Más temprano, el ministro de Economía había apuntado contra la referente de Juntos por el Cambio y Javier Milei y les había pedido "sinceridad a la hora de plantear ajuste con represión". En este contexto, Bullrich recordó que su gestión al frente de economía tiene "140% de inflación" interanual y le cuestionó las promesas que haría como presidente.

"¿Qué va a prometer, aumentar la inflación a 280? Tiene Precios Cuidados, la nafta que ya aumentó 5 por ciento. Cada dos minutos hay un robo, cada minuto te sacan un billete de mil pesos. Eso es lo que está haciendo (Sergio) Massa. Está haciendo una gran bola para el futuro, el país no tiene reservas, 15 mil millones se llevó el cepo este año", lanzó sin filtro por A24.

Además, se refirió a su pasado montonero que señalaba Massa en sus cuestionamientos, reconoció "asumir lo que hizo" y admitió "ser parte de la juventud peronista".

"Yo estuve en la Juventud Peronista, reivindicaba Montoneras, soy una de las pocas argentinas que habló del mal que le hace la violencia la política. No reivindico la generación diezmada, soy autocrítica. Lo importante es ser autocrítico", sostuvo.

Respecto a su conflicto con Horacio Rodríguez Larreta, la ex ministra de seguridad expresó no sentirse "identificada con los dichos del precandidato presidencial este lunes. Cabe recordar que el jefe de gobierno porteño se diferenció de su contrincante al señalar que "los cambios no son a las trompadas" porque "la historia argentina demuestra que así no funcionó”.

"Yo no me siento identificada. Vamos a hablar del tema de las trompadas. Las trompadas las recibe la sociedad, cada argentino que no puede cruzar la 9 de julio. Tenemos que tener decisión y firmeza para que la gente no se empobrezca, esté triste; tenemos que liberar a los argentinos de las trompadas que reciben. La concepción de que a Argentina le fue mal por no tener diálogo, no es verdad", continuó.

Sin embargo, aclaró que "no están peleados, sino que discuten cómo debe salir adelante la Argentina". "Para volver a ser gobierno nosotros tenemos que decir con nitidez y claridad cuál es el cambio que hay que llevar adelante. Eso es lo que estamos discutiendo: mi cambio es firme y estricto, voy a tener mano firme con los delincuentes", agregó y adelantó que analizará cambios del Código Penal para la elevación de penas.

"El diálogo tiene un punto de inflexión, cuando te dicen que te sometas a que siga todo igual, es no. Hay que avanzar y ser parte del cambio. Vamos a poner orden en la Argentina de una vez por todas. Si el diálogo es someterme a un cambio tibio, es no. Si soy presidenta, tengo un programa y en base a ese programa dialogamos. Si nos quieren imponer el programa a pedradas, no voy a entrar", concluyó.