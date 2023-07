Con Máximo Kirchner preocupado, Sergio Massa y Axel Kicillof afinan la estrategia para evitar una dura derrota

Luego de la tortuosa noche del sábado de cierre de listas, Máximo Kirchner se encargó casi personalmente de preguntarle a varios de los operadores más importantes de su espacio como así también hizo una breve recorrida telefónica con varios intendentes a los cuales no sólo les preguntó, sino que intentó a realizar control de daños.

Si bien en cada cierre nadie queda conforme, es como si en cada oportunidad el kirchnerismo, y en este caso el hijo de los dos presidentes, que además preside el PJ de la Provincia de Buenos Aires, pierde la oportunidad para hacerse el representante legítimo del conjunto. Sigue siendo "el jefe de la Cámpora, nada más. A varios no les pagó porque no se encuadran", reconoció un dirigente que tiene varios ejemplos para poner y que fueron los más damnificados de las listas únicas.

Máximo seguirá apuntalando a sus intendentes y dirigentes preferidos

Un intendente del Gran Buenos Aires, que tuvo que reasumir al frente de su municipio luego de una breve licencia, también agregó otra preocupación que se le escuchó al joven Kirchner. "La izquierda no tiene a quien votar. ¿Adónde creen que van a ir esos votos?", se le escuchó para luego justificar la presencia de Juan Grabois en la PASO de Unión por la Patria.

La mayoría de los jefes comunales saben que tienen una amplísima diferencia con respecto del candidato presidencial. Mientras que todos no bajan del 45% de intención de votos, el ministro de Economía apenas supera el 25%. Y esta situación no es particular de un lugar, sino de la mayoría, mucho más en la Tercera Sección Electoral, donde el candidato no tiene el nivel de conocimiento personal que sí posee en la otra región importante electoralmente, la Primera.

Sergio Massa confía no sólo en su instinto y su capacidad de trabajo, sino en sus relaciones humanas. Su teléfono no para de recibir mensajes que empezó a contestar personalmente con un entusiasmo poca veces visto. Tiene todo el futuro por delante, parece, y eso lo expresa en cada comunicación.

Tal cual lo viene haciendo, su idea será la de dar buenas noticias. Desde un gasoducto hasta la repatriación de un avión icónico, como también un nuevo subsidio para los sectores más postergados. Todo sirve para mejorar las expectativas, que es lo que más necesita.

En tanto, Axel Kicillof aparece en todas las encuestas como el dirigente político oficialista que más mide. Su imagen es también positiva y fue por eso que Máximo Kirchner nunca dudó de que fuera él quien los representara para la Presidencia. Casi sin perder un voto, si se sumaran linealmente los votantes massistas y los de Grabois, todos se quedan con Kicillof. Eso sí. No suma demasiado por la izquierda clásica.

Por eso es que tanto el gobernador como el ministro buscarán fidelizar el voto de los empleados estatales y su grupo familiar. Los aumentos salariales como el otorgado hoy en la Provincia de Buenos Aires para los docentes es un ejemplo que seguirá en otras ramas de la administración bonaerense. Lo mismo sucederá con la Nación.

Sin embargo, la montaña electoral no se transformó ni siquiera en meseta. Sigue siendo todo muy cuesta arriba y las desconfianzas quedaron a flor de piel. "Cada uno de los negociadores se llevaron algo para su casa y eso también fue lo que terminó explotando todo", indicaron.

Al parecer, los encargados de hablar por el conjunto con el otro subgrupo, cualquiera sea éste, siempre decían algo que no era para tener una ventaja adicional en el armado final. "Y uno no está para llamar a Máximo, Sergio o Alberto para preguntar si eso era así", reconoció una fuente a MDZ.

"Lo que cambió antes del cierre al viernes es que ahora tenemos algunas certezas, hay un candidato, sabemos que siempre va estar disponible y presente. No nos tenemos que preocupar por la interna, por contener ni nada de eso que podría haber sucedido con una PASO y, afortunadamente, no tenemos que explicar quién es Massa. Ahora, que eso nos haya hecho recomponer con la gente, está lejísimos. Hay que laburar cada uno en lo que más sabe, que es el territorio, y de ahí luego ver si llegamos a ganar en los demás lugares", admitió el intendente a MDZ.