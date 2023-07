Mauricio Macri eligió su candidata en un distrito clave de Buenos Aires

Los cierres de candidaturas y listas en Buenos Aires dejaron un tendal de heridos, con denuncias cruzadas de todos lados, apoyos y traiciones de todos los colores, y en cada espacio buscan reforzar de cara las PASO con referentes territoriales y nacionales que apoyan candidatos para posicionarlos. Luján no fue la excepción, donde en Juntos por el Cambio no hubo fumata blanca y habrá una interna que promete sacarse chispas, pero el expresidente Mauricio Macri se metió de lleno en la interna y ordenó prioridades.

Macri apoya a Susana Busso, profesora de matemáticas que se reunió con vecinos de Luján y conformó una lista corta para disputar la interna con dos otros candidatos. La lista corta es apoyada por el expresidente y fogoneada por el exdiputado Javier Campos, de amistad con Macri e influyente referente en Buenos Aires. Será entonces "La profe" tal como indica su campaña, la que busque llegar al poder de la ciudad tras imponerse en las PASO.

El apoyo de Mauricio Macri llegó en un momento de definiciones, dado que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta no lograron los cierres esperados y son dos ex candidatos de Cristina Kirchner y Sergio Massa quienes encarnan la boleta de Juntos por el Cambio. Macri envió un saludo a la concejal en medio de un tembladeral por los candidatos de Juntos por el Cambio, algo que se viene replicando en casi todos los municipios donde no hubo unidad.

Marcelo Musso fue concejal de Sergio Massa y condenó el cierre del ministerio de Salud, fue muy crítico de Mauricio Macri y encarna la boleta de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti. Es peronista y militó las ideas de Juan Manuel Urtubey y Roberto Lavagna hasta 2021.

Frente Renovador. Marcelo Musso, hoy en Juntos por el Cambio.

Héctor Griffini es el candidato de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. La campaña está centrada en la figura de Santilli por el pasado kirchnerista de Griffini, quien militó a Cristina Kirchner y fue funcionario de Daniel Scioli cuando era gobernador. A su vez, sostiene una amistad con Pablo Moyano y fue candidato a concejal del Frente para la victoria. "Mauricio Macri gobierna para los ricos", había dicho Griffini.

Lo cierto es que Patricia Bullrich quiso apoyar a "La Profe" pero los cierres de los armadores definieron por Musso, exmiembro del Frente Renovador. Hasta ahora los candidatos evitan referenciarse a nivel país y se esfuerzan por imponerse en las PASO que recién está tomando temperatura en Luján.