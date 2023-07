Horacio Rodríguez Larreta volvió a criticar a Patricia Bullrich y se tensa la interna en Juntos por el Cambio

Palomas vs halcones. Se intensifica el fuego cruzado en el PRO de cara a las elecciones. El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, volvió hoy a cuestionar a su rival en las primarias, Patricia Bullrich, al advertir que “los cambios no son a las trompadas" porque "la historia argentina demuestra que así no funcionó”.

Así lo hizo al ser consultado sobre el primer spot de campaña presentado por el equipo de Bullrich, donde la exministra de Seguridad reivindica la “fuerza” necesaria para introducir cambios en el país y cuestiona el perfil dialoguista de su contrincante en las PASO que se llevarán a cabo el 13 de agosto.

“Yo propongo un camino distinto al de querer imponer los cambios a las trompadas y de que el que no piensa como yo es el enemigo y hay que exterminarlo, o al camino de que todo empieza de cero, porque todo lo que hizo el anterior es una catástrofe. Desde el regreso de la democracia hasta acá, todos los gobiernos se construyeron sobre el ‘anti el anterior’”, dijo Larreta en declaraciones a Radio con Vos.

A un mes de la PASO, Horacio Rodríguez Larreta a marcó la cancha y se diferenció de Patricia Bullrich.

Agregó a modo de argumento: “Ese camino nos condujo a inflación, inseguridad, frustración... Yo propongo algo distinto. No es a las trompadas, no es a los gritos. La Argentina tiene problemas hace 40 años, como los tiene hoy”. Y Larreta sentenció: “No es a las trompadas porque eso no funcionó en la historia de la Argentina. Uno no impone su voluntad, si ganas la elección por un voto no sos el dueño de la verdad. Aprendamos de nuestra historia, no nos tropecemos con la misma piedra”.

En otro orden, al referirse a los planes sociales, el jefe de Gobierno insistió en la necesidad de "sacar a los intermediarios" porque "ellos usan ese poder para exigirle a la gente que vaya a las marchas”.

El precandidato presidencial también se refirió a la polémica en torno a declaraciones discriminatorias realizadas por Franco Rinaldi, primer precandidato a legislador porteño del sector de Jorge Macri, y señaló que esas afirmaciones "están mal y punto".

"Pedimos que se rectifique y pidió disculpas de manera contundente. No hay ningún matiz, está mal y punto”, completó.

Al respecto, dijo que Rinaldi “sigue siendo candidato" porque es la Junta Electoral de JxC "la que decide”, en relación con el pedido de la UCR porteña para que el postulante fuera apartado de las listas al considerar racistas y homofóbicas sus palabras.