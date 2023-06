Los "soldados" de Alberto Fernández no dan tregua e insisten con las PASO

De cara a las elecciones nacionales, junio se posiciona como un mes clave: el 14 es el cierre de alianzas y el 24, el de listas. Tanto dentro de la coalición oficialista como la opositora juegan sus cartas. En este marco, los alfiles de Alberto Fernández no dan tregua y continúan defendiendo la bandera de su referente, es decir, que haya una instancia con las PASO.

Agustín Rossi, jefe de Gabinete, habló en Urbana Play y fue tajante al sostener que ''tratar de forzar un candidato de síntesis es como cuando en el 2019 alguien quería forzar la PASO''. Y añadió: ''Forzar una síntesis puede generar más tensiones, es mejor tener unas PASO fraternales, amigables, con un código de convivencia, es el mejor camino que puede tener el Frente de Todos''.

El albertismo insiste en ir a unas PASO y se desmarcan tanto de Sergio Massa como de CFK.

En este sentido explicó: ''Todos vemos las encuestas, con un solo candidato estamos entre 20 y 25, con tres o cuatro candidatos arriba de 30 puntos. La diversidad nos da una potencialidad electoral''.

A modo de conclusión marcó distancia tanto de Sergio Massa como de Cristina Fernández de Kirchner. "Massa es un excelente ministro y tiene el apoyo de la totalidad de la coalición, de todos los actores políticos. Pero bueno, entonces, la política está ordenada alrededor de la gestión". Y sentenció que "no sé si soluciona algo un diálogo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, seguramente se darán diálogos en estas semanas''.

Por su parte, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, volvió a alinearse detrás de Alberto Fernández: "El orden político surge de la decisión de la gente, y eso lo garantiza las PASO; entonces nosotros, con Victoria Tolosa Paz, queremos PASO. Esa es mi decisión, no estoy en contra de nadie, es coherente con lo que hice siempre".

Y al igual que post 25M, volvió a echar por tierra todo tipo de vínculo con CFK: "Hace unos meses que no hablo con Cristina Fernández. Ella fue la creadora de las PASO; a veces dicen que ella dice cosas y no me consta que sea cierto".

Previamente, Cecilia Moreau apuntó contra él y dijo que Massa “está harto de sostener la estabilidad”, mientras que otros integrantes de la coalición “juegan a la interna con soldaditos de cartón”. Sobre estas declaraciones, reveló en Radio La Red: "Cecilia me pidió disculpas de manera privada y se las acepté por el respeto que le tengo. Ella obviamente tiene su visión, de una candidatura única, pero la unidad está garantizada después de las PASO".