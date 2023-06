Oficializan el anticipo de $4 mil millones a CEOSA para iniciar la obra del metrotranvía

El Gobierno hizo pública una medida que ya ejecutó: darle un adelanto de 4 mil millones de pesos a la empresa CEOSA para que comience los trabajos de la extensión del metrotranvía. Es el primero de dos transferencias previstas para que esa empresa haga la obra sin poner inversión propia. En septiembre pagarán otros 4 mil millones que completarán el 20% de adelantos comprometidos, como adelantó MDZ. La forma de contratación para ejecutar la obra tiene varias particularidades, pues se usaron fondos disponibles de la "caja" del Estado en vez de colocar deuda como se había previsto en el Presupuesto. Y en vez de que los pagos los haga algún ministerio, se transfirió a la Sociedad de Transporte, a pesar de que es la obra más cara e importante de la provincia.

La semana pasada se firmó la adjudicación y el contrato para que CEOSA haga la obra en una licitación que no tuvo competidores. Nuevamente hubo oferente único. En el punto de partida tiene un precio base de 36 mil millones de pesos pero actualizables todos los meses según el índice de precios de la construcción; es decir es un presupuesto "indexable automáticamente". La empresa no arriesga capital propio para iniciar los trabajos, sino que le dan anticipos. Es un modelo similar al que se iba a usar con Portezuelo del Viento, que tenía a la misma empresa como protagonista. Según explican desde el Ejecutivo, se pagan esos anticipos para "evitar las redeterminaciones de precios" por la inflación. La obra tiene financiamiento autorizado por el presupuesto y la intención era emitir "bonos verdes"; operación que no se hizo. Por eso, la Fiscalía de Estado había advertido sobre los riesgos de firmar el contrato sin tener los recursos.

Suarez y Mema, con representantes de CEOSA.

Contrato

El contrato se firmó y se ejecutó de inmediato el primer pago de 4 mil millones de pesos. "Otórguese a favor de la Sociedad de Transporte de Mendoza un aporte irrevocable de capital por la suma de $4.000.000.000", dice el Decreto 1.097 firmado por Suarez el 1 de junio y publicado hoy. Justamente el Gobernador recorrió la zona de obra con referentes de CEOSA, la empresa adjudicataria.

La otra transferencia se hará en septiembre, también en vísperas a las elecciones. Y todo indica que también será con fondos propios y no con endeudamiento. Aunque hay autorización legislativa y también fue emitido el Decreto para lanzar bonos y conseguir fondos para financiar el Metrotranvía, la inconveniencia de las condiciones del mercado financiero frenaron al Gobierno. Pero hay otro dato: tienen fondos disponibles para financiar con la "caja propia" obras de esa magnitud. Este año hubo, más allá del freno a la actividad, recaudación extra por nuevas actividades gravadas con Ingresos Brutos, como los intereses de las leliq. Y ese impuesto, que es el principal para las cuentas públicas, está atado a la inflación.

Fiscalía de Estado había recomendado ser cautos con la firma del contrato por los compromisos que se pueden asumir en medio de la incertidumbre y la falta de certeza sobre la disponibilidad de fondos. Por eso, sugirió dos caminos. "Se aconseja analizar también la posibilidad de postergar la emisión del acto de adjudicación de la presente licitación, hasta tanto se cuente con efectivos fondos para el pago de la misma, debiendo acordar, en su caso, con el único oferente, la extensión o mantenimiento de la oferta por el período necesario", dice el dictamen. La otra sugerencia era adjudicar de manera condicional, algo que estaba previsto en el pliego. El Poder Ejecutivo, a través de la Sociedad de Transporte y la Secretaría de Servicios Públicos, se apuró; adjudicó y transfirió los fondos.

Los trabajos de las etapas III y IV del plan de extensión del metrotranvía se harán en el tramo comprendido entre la intersección de las calles Pellegrini y Pedro Pascual Segura del departamento Godoy Cruz, hasta el departamento Luján de Cuyo, en la Estación que lleva el mismo nombre, ubicada en el extremo norte del Parque Ferri. La extensión es de 16.000 metros de longitud, en vía doble con sectores de vía simple, y trocha de 1.435 milímetros. Incluye 14 nuevos paradores y 3 estaciones con playas de transferencias y servicios, que conviven en su extensión con las ciclovías existentes, con 6 kilómetros en vía simple y una trocha también de 1.435 milímetros.