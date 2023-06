Elisa Carrió acusó a Mauricio Macri de partir al PRO y lo relacionó con Milei

Elisa Carrió renovó en las últimas horas sus críticas hacia el ex presidente Mauricio Macri, a quien cuestionó por su rol en el armado electoral dentro de Juntos por el Cambio. Lilita participó de una videoconferencia junto a militantes de la Coalición Cívica desde la sede de Instituto Hannah Arendt y sostuvo que Macri quiere partir “el partido en dos”.

“Es muy difícil mantener una estrategia cuando los grandes líderes políticos no tienen estrategia, es decir, cuando los líderes que fundan los partidos no tienen estrategias. Y sobre todo cuando esos partidos, por ejemplo el PRO, no tiene líderes que co-aliguen sino que parten un partido en dos. Este es el caso de Macri”, disparó Carrió.

“La Coalición Cívica es un partido de cuadro, mantiene la posición y hace equilibrio para ver si se mantiene la unidad en la diversidad y en la ampliación”, aseguró en los fragmentos de la conferencia que compartió a través de Twitter.

Es muy difícil mantener una estrategia pic.twitter.com/hk2kJzaGN5 — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) June 8, 2023

Y agregó que “hay dos espacios en JxC” y que Macri “se ha corrido a un espacio más cercano al de Milei, lo dijo expresamente, ‘nosotros queremos ganar para hacer una alianza con Milei’. Ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre la clase media, en cuatro meses. Tiene una noción de orden represivo, enraizado en el colectivo de la gente que está desesperada por la inseguridad”.

Además, Carrió indicó que se van a encontrar “una sociedad mucho más pobre a la que no se puede reprimir indiscriminadamente: represión sin compasión es una de las formas de la dictadura”. En los últimos días, la líder de la Coalición Cívica había expresado que Mauricio Macri “tiene dos lados, uno claro y uno oscuro. Su lado oscuro está jugando para que pierda” JxC.