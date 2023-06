Apatía electoral: la encuesta que revela la falta de interés por lo que proponen los precandidatos

Este domingo los mendocinos deberán asistir a las urnas para votar a los precandidatos que seguirán en carrera hasta las generales del 24 de septiembre. Se busca dirimir quiénes competirán por importantes cargos ejecutivos y legislativos como gobernador, intendente, senadores, diputados y concejales.

Sin embargo, hay una evidente falta de interés o apatía sobre este evento electoral, a tal punto que pocos mendocinos se han interesado en conocer las propuestas que llevan los precandidatos en su plan de gobierno.

El dato quedó reflejado en una encuesta realizada por MDZ este martes, allí se les consultó a los lectores de este diario si conocían este dato.

La opción del "no" ganó de forma contundente con algo más de 60%. Sin embargo, el porcentaje preocupante fue el ítem de "no me interesa", el cual obtuvo el 23% poniéndose por encima incluso de la respuesta afirmativa.

Desde MDZ se ha puesto en marcha un especial que recoge las propuestas de cada uno de los frentes y precandidatos para poder acercarle esta información a sus lectores de forma más ágil.

Entre los temas más importantes el relevamiento ha puesto la lupa sobre las ideas respecto a la educación y la generación de empleo.