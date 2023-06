Cómo pretenden generar empleo en Mendoza los precandidatos a gobernador

La generación de empleo en un particular contexto de crisis macroeconómica en el país se ha convertido en uno de los principales tópicos en la campaña electoral de Mendoza. MDZ consultó puntualmente a los diez precandidatos a gobernador cuáles son sus propuestas para promover más fuentes de trabajo privado en caso de resultar electos. Algunos de los postulantes fueron se focalizaron en señalar iniciativas bien específicas, mientras que otros apostaron por señalar lineamientos más generales apuntados al impulso de la actividad económica en la provincia.

Luis Petri (Cambia Mendoza):

Para generar empleo privado, hay que reducir impuestos y dotar de servicios a toda la provincia, no sólo al Gran Mendoza. Esos serán sus ejes principales.

Para la primera parte, esta fórmula sostiene que hay que achicar los gastos de la política para que esta disminución de la carga impositiva invite a la inversión. Disminuir el Impuesto Automotor y el Inmobiliario son algunas de sus medidas concretas.

En el otro aspecto sostienen: “Vamos a poner en marcha obras de infraestructura vial, hay que hacer caminos en toda la provincia. Debemos también hacer una fuerte inversión en obras hídricas -redes secundarias y terciarias- para que la provincia pueda contar con agua a lo largo y a lo ancho del territorio”.

Tenemos que potenciar nuestra matriz productiva, a partir de las economías del conocimiento. Convertir a Mendoza en la Silicon Valley de Sudamérica es su gran objetivo. Las industrias del conocimiento son grandes generadoras de puestos de trabajo.

Otra clave es el turismo, que lo tenemos que diversificar y generar una oferta turística que se adecue al bolsillo del turista, ampliando nuestra oferta.

Omar Parisi (Frente Elegí):

El shock que provocará la revolución de la vivienda propuesta, creará ocho puestos de trabajo por cada casa construida. Otro eje que vamos a potenciar es la exportación de tecnología industrial a través de IMPSA y sus empresas proveedoras, lo que generará una demanda importante de profesionales con alta capacitación.

En cuanto a la producción agrícola, vamos a propiciar la diversificación en siembra para ganadería y la incorporación de tecnología en cultivos de estación y anuales. Con ello se podrán incorporar más de 3000 trabajadores al sistema formal

Guillermo Carmona (Frente Elegí):

Nuestra propuesta se basa en la fuerte reactivación de la potencialidad industrial mendocina. La metalmecánica en los últimos años pasa por un mal momento, pero tiene una gran capacidad de adaptación y de integrar cadenas productivas que generan valor agregado y, sobre todo, trabajo de calidad. Hay que dar un fuerte impulso para el desarrollo local de la industria aplicada al riego agrícola. El transporte y la logística son áreas donde es necesario fortalecer y desarrollar con agregado de mano de obra local. Es necesario generar una fuerte inversión en infraestructura para convertir a Mendoza en un gran polo de desarrollo económico.

Activar el área del yacimiento Vaca Muerta ubicado en nuestro territorio (1/3 del total) y Potasio Rio Colorado en el primer año de gestión. Esto generará al menos 1.700 puestos de trabajo genuinos directos en la provincia y muchos más en la integración de las cadenas de valor. En el sur de la provincia, poner en marcha el trasvase del Río Atuel, paralelamente deberá trabajarse en la impermeabilización del sistema de distribución secundaria y terciaria (canales, acequias, hijuelas) y en la implementación de sistemas de riego intra finca más eficientes, con financiamiento al alcance de los productores.

Víctor Da Vila (Frente de Izquierda):

Como primera medida de gobierno, es establecer un salario mínimo equivalente a la canasta familiar y reducir la jornada laboral a 6 horas. Plan de blanqueo de todos los trabajadores en negro. Fijar las jubilaciones al 82% del salario en actividad.

Hay que romper con el Fondo y destinar los recursos para resolver las necesidades populares. Es un despropósito que no se desarrolle la industria alimenticia en Mendoza. El desarrollo de esta industria y la creación de una empresa provincial de alimentos, con un directorio mayoritariamente elegido por sus trabajadores, es un puntal para resolver el problema del empleo. Este desarrollo significa la reapertura de fábricas cerradas y la apertura de nuevas, también contempla la participación de las que ya existe, garantizando una demanda de producción mayor. La empresa provincial de alimentos debe tomar como proveedores prioritarios a los productores de hasta 15 hectáreas productivas y revitalizar la mesa de producción lechera. Para abaratar costos de flete es fundamental el desarrollo del sistema ferroviario.

Lautaro Jiménez (Frente de Izquierda):

Reducir la jornada laboral a 6 horas, cinco días a la semana permitiría generar miles de puestos de trabajo. Si esta medida se hiciese solo en las grandes empresas, podrían generarse al menos un millón de puestos de trabajo en todo el país y decenas de miles en nuestra provincia. Muchas de estas empresas funcionan con tres turnos de trabajadores ocho horas cada uno, pudiéndose crear un turno más si se reduce la jornada laboral.

Esta reducción debe ser sin reducción salarial, y sin aumentar los niveles de precarización laboral. Además de la generación de empleo permitiría que las y los trabajadores tengan más tiempo para estar con sus familias, estudiar, o practicar alguna disciplina artística o deportiva.

Omar De Marchi (La Unión Mendocina):

Mendoza debe volver a ser atractiva en materia de inversiones. Hay que revisar la matriz fiscal para eliminar impuestos distorsivos y reducir IIBB y Sellos para las empresas que tomen nuevos empleos. Es fundamental eliminar trámites innecesarios, engorrosos y costosos que dificultan que los inversores se arraiguen en Mendoza.

Hay que terminar con la parálisis que se percibe en obras públicas de infraestructura para volver a generar clima de mayor competitividad. Vamos a eficientizar el gasto para orientarlo a infraestructura y tecnología.

El turismo es otro de los grandes ejes a trabajar para fomentar el empleo y la intención es aprovechar todo el corredor de la ruta 7, que actualmente está fuera del foco de la gestión. El mejor ejemplo es Los Penitentes abandonado inexplicablemente hace varios años, después de una fallida expropiación que nunca se entendieron bien sus objetivos.



Mario Vadillo (Partido Verde):

Proponemos una serie de programas de gobierno que reactivarán las principales actividades e industrias mendocinas: la construcción con el plan de infraestructura escolar, la industria de viviendas modulares con el plan de inquilinos; la metalmecánica con los programas de aprovechamiento del agua; la actividad agrícola con un plan de modernización del riego y el uso definitivo de la malla antigranizo; y la creación de un banco provincial digital para ahorrar costos y generar oportunidades de crecimiento.

Plan de Infraestructura escolar: la reparación y edificación de establecimientos escolares, hoy abandonadas por el gobierno, generará un fuerte aumento en la actividad y el empleo en la construcción.

Plan de Viviendas: con el programa de alquiler con opción a compra potenciaremos la industria de casas industrializadas de Mendoza, como así también la explotación de la materia prima que se utiliza y que se obtiene en nuestra provincia.

Aprovechamientos hidroeléctricos: con nuestro plan de Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos para generar energía desde los canales de riego, impulsaremos la industria metalmecánica y metalúrgica provincial.

Nicolás Guillén (Elegí):

Eliminaremos los impuestos -automotor e inmobiliario- a todos los cuentapropistas y pymes que tienen un pequeño capital de trabajo. Canje de deudas con Irrigación para sanear y poner en producción todas las hectáreas ociosas de los productores que tienen hasta 10 has, a ser pagadas con futura producción de alimentos. Crearemos la Empresa Provincial de Alimentos que promoverá la creación inmediata de 1000 chacras nuevas y 100 pymes industrializadoras de los cultivos.

Implementaremos el cambio del alquiler por la casa propia, dando acceso a 5000 lotes a crédito en los primeros meses de gobierno, lo que dará impulso a la creación de cientos de pymes en la puesta de los servicios de cloacas, luz, agua y gas, y la fabricación de aberturas, techos, etc. Los fondos de la obra pública serán licitados con un criterio de prioridad en la comunidad organizada según la magnitud de las obras. Veredas, acequias y playones deportivos serán realizadas por cooperativas de los mismos vecinos organizados.

Alfredo Guevara (Elegí):

Propone la creación de los ministerio de Trabajo, Producción y Ciencia y Tecnología. Impulsa la creación del Banco de Mendoza como instrumento financiero para la asistencia crediticia a las pequeñas y medianas empresas de Mendoza.

Impulsaremos procesos de asociación e integración de pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos, la incorporación de valor agregado y la articulación directa con los consumidores para la comercialización mediante una empresa Provincial de Consumo Popular, que incorpore logística para la distribución, articulando con ferias populares y otras formas de comercialización.

Promovemos una fuerte política agroindustrial, agregando valor a productos frescos, asistiendo el desarrollo desde fábricas- escuelas en los cinturones verdes de la provincia.

Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza):

El precandidato a gobernador oficialista no respondió al requerimiento específico de MDZ sobre las propuestas para la generación de empleo para esta nota. Sin embargo, en una reciente entrevista con este medio abordó la temática y sus declaraciones se transcriben a continuación.

Mendoza puede explotar gas y petróleo, en particular de la lengua norte de Vaca Muerta, con más intensidad y el gobierno lo está intentando y está explorando varios caminos. Ahí hay instrumentos de política económica con las concesiones y las licitaciones. Mendoza ha hecho muchas cosas por el empleo en sus competencias, por ejemplo reducir el litigio laboral y eso es una tarea que ha hecho la gestión de los gobiernos provinciales en el último tiempo. Ahora, ¿alguien va a decidir una inversión porque haya 50% menos de juicios laborales en la provincia? No, lo hacen por condiciones del mercado donde se desarrolla, por ejemplo la agroindustria. Pero una es competencia provincial que haya menos juicios laborales, la otra es competencia íntegramente nacional de que no haya inflación, que haya orden macroeconómico.