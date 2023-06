Patricia Bullrich respondió a las fuertes acusaciones de Elisa Carrió contra Mauricio Macri

En un clima caliente dentro de Juntos por el Cambio, la precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich contestó a las expresiones de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en contra del expresidente Mauricio Macri. "Lilita" señaló en declaraciones televisivas sobre el ex jefe de Estado: "Lo conozco y lo acompañé hasta el final. Tiene un lado claro y un lado oscuro, y el lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio”.

“Así lo hizo (Raúl) Alfonsín con (Eduardo) Duhalde. Si un expresidente no puede ser, quiere que pierda el otro. En la imposibilidad de ser no dejan ser a otros. El mantenimiento del poder en el fútbol, en la FIFA... Cuando uno tiene mucha ambición no para. Eso le pasó a Alfonsín y a Menem, que si hubiera tenido el 60% de legitimidad reformaba la Constitución. El único que tenía por causa la Nación era Arturo Illia”, dijo Carrió a TN.

En ese sentido, Bullrich indicó durante una rueda de prensa en el marco de su visita a Mendoza que "Carrió pertenece a un equipo y ella se hará cargo de las cosas que dice. Creo que todos en Juntos por el Cambio respetamos mas allá de la identidad política de cada uno. Los que pertenecen a la UCR y al PRO respetamos a Mauricio Macri".

"Una fuerza política que hoy se mantiene unida, que ganó las elecciones de medio termino y que está para ganar las elecciones del 2023, necesita cuidar a sus dirigentes. Nosotros lo vamos a cuidar a Mauricio y no vamos a hablar mal de él. Lo que diga carrió va por su cuenta y la gran mayoría de nuestra fuerza política respeta a nuestro expresidente".

En otro tramo, Bullrich fue consultada sobre lo ocurrido en la conferencia que dio el gobernador de Jujuy, titular de la UCR y precandidato a presidente, Gerardo Morales, quien la acusó de invitar dirigentes que no estaba previsto que estuvieran en la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y de tener actitudes "mezquinas". Todo bajo un contexto de tensión producto de la discusión de si la principal coalición opositora debe incorporar o no al cordobés Juan Schiaretti.

"La verdad es que yo soy una persona que se viene mostrando con legitimidad, con ideas claras y nitidez. He venido avanzando con la propuesta de una idea distinta y cada vez más gente nos acompaña. Así que, justamente, no soy mezquina. Estoy junto a Alfredo Cornejo y Tadeo García Zalazar, que son de la Unión Cívica Radical (UCR)", comentó al respecto Bullrich.

Luego, hizo mención a la reciente incorporación de dirigentes del Partido Demócrata de Mendoza a las filas del PRO y remarcó: "Más amplitud que la que estamos mostrando con cada vez gente que se suma a cambia mendoza, que son parte de un proyecto más amplio que el PRO".

Con @PatoBullrich nos unen no solo las convicciones, sino también un programa de mejoras para Mendoza y el país. Hoy pudimos hablar de esto en una conferencia de prensa junto a @hebesil y @TadeoGZ. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 6, 2023

En tanto, aseguró que Javier Milei "pertenece a otra fuerza política" y que van "a competir contra La Libertad Avanza, así que nadie está pensando en ninguna incorporación y es algo que está fuera de agenda".

Por último, negó que su espacio esté perdiendo puntos frente al crecimiento de Milei, un aspecto mencionado por el propio Gerardo Morales. En esa línea, respondió: "Yo estoy convencida de que Juntos por el Cambio no está perdiendo puntos y que está fuerte. La sociedad argentina -voy por la tercera vuelta del país y lo recorro completo-, no quiere más que le demos recetas mágicas. Los argentinos saben que tenemos que hacer cosas. Tener un Estado equilibrado y una propuesta impositiva razonable para que las personas puedan trabajar. También terminar con las burocracias, las mafias y todo lo que hace que la Argentina no prospere. Ese es el camino y yo estoy convencida de que la propuesta contundente de Juntos por el Cambio cada vez gana más votos".