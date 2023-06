No hubo acuerdo y la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio no definió si sumarán a José Luis Espert y Juan Schiaretti

Los dirigentes que lideran Juntos por el Cambio no lograron ponerse de acuerdo sobre el ingreso de Juan Schiaretti a la coalición y pasaron a un cuarto intermedio. Así lo informó Gerardo Morales, presidente de la UCR, en conferencia de prensa finalizado el encuentro. "No hemos resuelto nada de lo que vinimos a resolver", planteó el gobernador de Jujuy.

La reunión fue calificada como tensa por algunos de los participantes y se dividió en dos etapas. En la primera estuvieron los cuatro presidentes y lo increparon a Federico Angelini por la falta de definición del PRO en el ingreso de José Luis Espert. El macrista volvió a dilatar la respuesta. Después fueron a otra oficina, donde los esperaba Luis Juez para plantearles su reparo al acuerdo con Juan Schiaretti. Se fueron sin soluciones y sin definir cuándo se volverían a juntar.

En una dura conferencia, Morales acusó a Patricia Bullrich de invitar dirigentes que no estaba previsto que estuvieran en la reunión y de tener actitudes "mezquinas". Se refiere, sobre todo, a la presencia de Luis Juez, candidato a gobernador de Córdoba, y de Ricardo López Murphy y Alberto Assef, dos dirigentes que se incorporaron también a JxC, pero no forman parte de la mesa nacional. A estos dos, Morales contó que les pidieron que se retiren mientras que a Juez lo recibieron para escuchar su posición respecto a la incorporación de Schiaretti a la coalición opositora.

"Juez tiene razón en es estar molesto. Lo hemos escuchado", planteó Morales. Y agregó: "Hemos hecho el compromiso de repensar y rediscutir. Nos comprometimos con Luis a analizar más a fondo la situación". Además, insistió en su postura de que esa posible incorporación no afectaría las posibilidades de JxC en Córdoba, sino que es el internismo entre "Patricia y Horacio que hace tres meses nos viene perjudicando, estamos en una meseta y en caída". "Corremos el riesgo de que (Javier) Milei pueda tener un resultado que lo lleve a la presidencia, algo que sería catastrófico para el país", analizó.

Miguel Ángel Pichetto fue uno de los presentes en la reunión

Por otra parte, el radical contó que no se trataron ninguno de los puntos que tenían en agenda, ni siquiera el de la incorporación de José Luis Espert, a la cual en un principio se oponía Bullrich pero después se mostró abierta. "No hemos resuelto nada de lo que vinimos a resolver, no se ha resuelto por el PRO la incorporación de Espert", dijo. "Las otras tres fuerzas políticas no estamos de acuerdo con que el PRO esté dilatando esa definición. No puede ser que la definición del ingreso de Espert tenga que ver con si es funcional a la candidatura de Patricia o no", disparó, en referencia a la postura de los "halcones" de criticar que el diputado liberal quiera ser candidato a presidente, en lo que ven el impulso de otros sectores que se verían beneficiados.

"El análisis de la ampliación de JxC tiene que ver con el país, con la gobernabilidad, con que nos van a dejar un país destrozado económica y socialmente. Y necesitamos la potencia para hacer lo que hay que hacer por el pueblo argentino", describió el gobernador jujeño.

Federico Angelini, presidente del PRO, también fue de la partida

A futuro, planteó que no está agendada una nueva reunión de presidentes aunque anticipó que seguirán en contacto con los apoderados porque el próximo miércoles debe inscribirse formalmente la alianza para competir en las elecciones. Y minimizó la posibilidad de un quiebre en el espacio aunque planteó advertencias. "No hay riesgo de ruptura, pero si de seguir cayendo. Y lo que hay riesgo es de que la gente nos castigue, y con razón", aseveró.

Y criticó: "No estamos de acuerdo con la mirada mezquina. Con encerrarnos y convertirnos en una secta. Necesitamos conseguir gobernabilidad para que se resuelvan los problemas, el camino de la mezquindad no es el correcto".

Luis Juez planteó su incomodidad

El senador y precandidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio (JxC), Luis Juez, también habló al retirarse de la reunión y aseguró que la Mesa Nacional de JxC pasó a "un cuarto intermedio" en el debate y aclaró que la idea de sumar a Schiaretti le provoca "una extrema incomodidad".

"Me junté con Gerardo Morales, Miguel Ángel Pichetto, Maximiliano Ferraro y Federico Angelini. Les planteé la inquietud. Sumar a Schiaretti en Córdoba trae una complejidad en medio de la campaña y es una extrema incomodidad. Han pasado a un cuarto intermedio", dijo Juez al salir de la sede de la UCR, en Alsina 1786.

