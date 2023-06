De la mano de Alfredo Cornejo y Hebe Casado, Patricia Bullrich palpitó las elecciones en Mendoza

La precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich visitó Mendoza este lunes con la mira puesta en las elecciones PASO provinciales que se llevarán a cabo el domingo 11 de junio. La exministra de Seguridad se mostró junto a Alfredo Cornejo (UCR) y Hebe Casado (PRO), que juntos encabezan una de las dos listas para la gobernación dentro del frente Cambia Mendoza. El arribo de Bullrich se dio en medio de las tensiones en las filas de Juntos por el Cambio por el posible ingreso del cordobés Juan Schiaretti a la coalición, lo cual provocó una serie de encontronazos entre quienes están a favor y aquellos que no comulgan con la idea de sumar a dicho sector del peronismo.

Bullrich destacó los comicios de este domingo -donde los mendocinos elegirán en una PASO gobernador, once intendentes, legisladores y concejales- y subrayó: "Para nosotros, ganar Mendoza es estratégico. Es demostrar que donde se gobierna con transformaciones y cambios que pueden ser imitados. Hay marcas fuertes de gestión que sirven para todo el país, como el control de la calle, la paz social, cambios en educación y la posibilidad de hacer cambios profundos en los códigos para que la gente no sienta que hay impunidas. Que ganemos Mendoza el domingo y en septiembre es sumar más vagones al tren del cambio que va a estar en marcha y que esperemos que el 13 de agosto se concrete".

En las últimas semanas se barajó la posibilidad de que el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, sea su compañero de fórmula y precandidato a vicepresidente en un binomio PRO-UCR. A falta de pocas semanas para que llegue el tramo final de definición de ese aspecto, Bullrich comentó:"Todavía no hemos discutido quién me va a acompañar como vicepresidente. Falta todavía y no queremos apurarnos. Lo comunicaremos en su momento".

Sobre la problemática relacionada a la Mesa Nacional y la discusión en torno del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, Bullrich mostró cautela y evitó lanzar comentarios filosos al respecto. "No me interesa entrar en discusiones de ese carácter porque la sociedad está mirando a Juntos por el Cambio y la nitidez de ese proyecto", dijo al brindar una conferencia de prensa en la inauguración de un local del PRO en el departamento de Godoy Cruz.

Noticia en desarrollo...