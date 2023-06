Horacio Rodríguez Larreta dijo cuál es su estrategia para "terminar con el fracaso de Cristina Fernández de Kirchner"

Un nuevo capítulo se escribe en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) de cara al cierre de alianzas -y de listas- para las elecciones de este año. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, insiste en que la clave para ganarle al kirchnerismo es ampliar la coalición e incorporar a referentes peronistas, como el gobernador cordobés Juan Schiaretti.

La situación generó un nuevo foco de incendio dentro de la coalición opositora, puntualmente contra su rival en la interna, Patricia Bullrich, quien le retrucó que desde el espacio "no vamos a entregar Córdoba a los acuerdos de cúpulas". Por su parte, el jefe de Gobierno evitó confrontar tanto con ella como con Mauricio Macri cobre este punto al asegurar que “siempre primero voy a defender la unidad de Juntos por el Cambio; yo no voy a criticar a nadie, creo en la unidad y, además de ganarle al kirchnerismo, nuestro enemigo es bajar la inflación, terminar con las mafias”.

En tanto, este lunes Larreta reafirmó sus intenciones en diálogo con Radio Mitre al referirse a un posible ingreso no solo de Schiaretti, sino también de políticos como Randazzo, Bossio y Caamaño. Si bien aclaró que "no es una decisión mía sola", recordó otros casos: "En la elección anterior se sumó López Murphy. Facundo Manes no había participado. En el 2019, Macri sumó a Pichetto".

"El cambio que se precisa es muy profundo", dijo Larreta. Y ratificó: "Vamos a ganarle al kirchnerismo y terminar con el fracaso de Cristina y Alberto. Para que se vayan finalmente, tenemos que ampliarnos".

Horacio Rodríguez Larreta sobre la economía y los planes sociales

El precandidato presidencial dijo que si es electo, enviará al Congreso una ley “para que el Banco Central sea independiente y deje de prestarle plata al Gobierno”. Y en esta línea, hizo hincapié en la necesidad de “reconstruir el sistema impositivo, bajar la inflación, terminar con el déficit fiscal”.

También se refirió a las actividades que son un potencial económico para Argentina en los que se debe avanzar y enumeró: "El mundo necesita el gas y el petróleo de Vaca Muerta. En el norte tenemos litio y cobre. Vietnam, India, Indonesia crecen para los productos argentinos. Maní del sur de Córdoba, por ejemplo".

Por último, Larreta habló de los planes sociales e indicó cuál es su proyecto: “Con relación a los planes, primero sacaría a los Grabois del medio, a los intermediarios, para que sea el Estado el que brinde un apoyo a quién lo necesite”.