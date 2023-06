El rezo de Axel Kicillof, la búsqueda de Horacio Rodríguez Larreta y el dato que pocos miran

Hay un deseo que tiene Axel Kicillof: que Eduardo “Wado” De Pedro se consolide en las encuestas y le dé tranquilidad a las principales cabezas del Frente de Todos de que puede ser competitivo, consolidar todos los votos del espacio y, como pidió Cristina Kirchner, llegar al balotaje.

Serán tres semanas de frenéticas negociaciones, con paradas intermedias para dar señales: el miércoles 7 se juntan los gobernadores del PJ en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el 10 es el congreso del Frente Renovador, y el 14 se presentan las alianzas y se formalizará si el Frente de Todos seguirá existiendo como tal o tendrá un refresh y cambio de nombre.

Recién la última semana antes del 24 de junio, especulan en el kirchnerismo, se definirán las candidaturas. Similar a lo que pasó en 2015, con algunos de los mismos actores como protagonistas. En ese entonces, Daniel Scioli se perfilaba para unas PASO contra Florencio Randazzo, pero tres días antes del cierre de listas Cristina definió que Carlos Zannini sea el vice del exmotonauta. A Randazzo le ofreció que Kicillof sea su compañero de fórmula o que vaya de gobernador. Ahí también Kicillof rezó, en este caso para que Randazzo se baje y no lo lleve de vice. Se le cumplió.

Analistas consultados por MDZ creen que cualquiera de los candidatos en discusión van a lograr, campaña mediante, sumar los votos que obtendría Cristina Kirchner. Otros dudan y creen que a algunos, como Wado, todavía les queda un largo sendero por recorrer. De esa definición dependerá quién es el candidato.

Kicillof, mientras tanto, avanza con su plan reeleccionista. Cerca suyo aseguran que si el consenso en la mesa de conducción del FdT es que él tiene que ser candidato a presidente no se va a oponer. “Es una elección muy difícil, pero en todo caso quedará como líder de la oposición”, dicen. Y agregan: “Y como es él, desde el primer día ya va a estar en movimiento, armando”.

Los caciques más antiguos del conurbano, en tanto, son los que le llenan la cabeza para que se quede peleando la gobernación. Perder Nación y Provincia de nuevo, como en 2015, puede ser muy difícil para la reconstrucción del espacio, señalan. Lo que se abortó, en este escenario, es la posibilidad de desdoblar la elección bonaerense de la nacional. “Solo va a pasar si esto termina en unas PASO salvajes”, explican desde La Plata. ¿Qué sería salvaje? “Un Massa versus Scioli, por ejemplo”.

Sergio Massa y Máximo Kirchner en la reciente gira por China

Massa ya dijo que solo competiría en un escenario de consenso. Y esa posibilidad está cada vez más lejana. Si es Massa, Grabois ya avisó que competirá, y Scioli no tendría tampoco ningún estímulo para bajarse. Sumado a que el contexto económico, aunque haya acuerdo con el FMI, no favorece a una campaña del ministro de Economía. El 14 de junio se conocerá el índice de inflación de mayo y hay voces en el oficialismo que aseguran que puede estar rozando los 10 puntos. Las posibilidades de que sea candidato a senador, como contó MDZ, se incrementaron esta semana.

Ojos que no ven

A pesar de esas cifras, el contexto económico parecería ser un dato que pocos están mirando en medio de las incertidumbres electorales. Mucho lugar para la rosca, poco para implementar soluciones. Al punto tal de que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, mantiene una batalla insólita para sostener que la crisis que muestran los medios no es tal.

La consultora Orlando Ferreres acaba de publicar los datos de abril, que dan cuenta de una caída de la actividad económica del 3,8% interanual y del 1,8% mensual. Mientras el Gobierno sigue apuntando a que los restaurantes y los recitales están llenos. “Si no te podés comprar un auto, porque los precios en dólares se dispararon, o si no te podés comprar un departamento porque desapareció el crédito hipotecario y los ingresos en dólares se licuaron, o si tampoco te podes comprar ropa porque está 40% más cara que en 2019, entonces salís a comer y vas a ver a la banda que te gusta. Hay una redistribución del gasto y el ajuste final lo hace la tasa de ahorro”, dice el economista Matías Surt en la Revista Seúl.

Pero desde el propio sector gastronómico advierten que esa foto que se ve no es sinónimo de que no haya crisis. Según datos oficiales que analiza la Fehgra (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina), en el primer trimestre del año el consumo en el sector cayó alrededor de un 10%: 3% arriba en lo que es hotelería, sobre todo por el turismo extranjero, y 15% abajo en gastronomía. “La realidad es muy dispar y la gastronomía todavía no superó el nivel previo a la pandemia”, explican.

Gabriela Cerruti insiste con minimizar la crisis económica

La inflación, además, les está afectando la rentabilidad. Si aumentan los precios al nivel de sus costos perderían clientela. En la hotelería, además, están con problemas para conseguir insumos. “No hay ropa, no hay máquinas”, dicen tajantes. Por esa escasez este 2023 se suspendió la feria Hotelga que hacen todos los años en La Rural.

La falta de recursos incluso estaría afectando a empresas del Estado. La Casa de Moneda, al parecer, tiene parada la producción en las plantas que fabrican billetes en el exterior. La empresa no les está mandando el material necesario porque, a su vez, no le está pagando a los proveedores. Apenas el 20% de los billetes que tienen que imprimir se hace en la Argentina.

En otros rubros, además, detectan que el consumo se desaceleró o que hubo cambios de costumbres. Mercado Libre, por ejemplo, tiene hecho análisis de que en el primer trimestre del año se frenó la compra de aires acondicionados y, en cambio, creció la de ventiladores. Ojos que no ven…

Buscando un símbolo de paz

En Juntos por el Cambio, en tanto, oscilan entre esporádicos intentos por calmar la interna con momentos de ebullición. Horacio Rodríguez Larreta se enfocó estas semanas en recomponer puentes con radicales, a sabiendas que muchos están pensando seriamente en cerrar con Patricia Bullrich. Estuvo en Mendoza con Alfredo Cornejo, pasó después por Corrientes con Gustavo Valdés y le dedicó tuits de celebración a Rodrigo De Loredo por haber elegido a Soher El Sukaria (cercana a Mauricio Macri) como compañera de fórmula para competir por la intendencia de Córdoba.

El ingreso de Juan Schiarreti y otros peronistas a Juntos por el Cambio genera un nuevo marco de tensión.

En paralelo, se intensificó el operativo para sumar a Juan Schiaretti y el peronismo no K a Juntos por el Cambio. Lo motoriza sobre todo Gerardo Morales, pero todos dan por descontado que Larreta está detrás también. Se volverá a debatir mañana en reunión de presidentes de JxC, aunque ya se anticipa el rechazo de los halcones del PRO. Federico Angelini, el titular interino del partido por la licencia de Bullrich, llevará la postura contraria.

El tema es una nueva amenaza a la integridad de Juntos por el Cambio. Los que quieren ampliar sostienen que el espacio está estancado hace meses, que el escenario de tercios amenaza con dejarlos afuera del balotaje, que necesitan dar una señal al electorado y mostrar gobernabilidad para una gestión que ya se descuenta que será muy complicada.

Los críticos contestan que es una ampliación que hace que pierdan la identidad, que atenta contra la posibilidades de JxC en Córdoba y, sobre todo, le apuntan a Larreta diciendo que lo promueve porque se ve derrotado. “Es un gesto de desesperación”, dice un macrista. La respuesta llega también: “Macri es el primer amigo de Schiaretti”.

Morales es uno de los que más insiste con esa idea, a pesar de que el radicalismo cordobés salió con duros términos a criticar a Schiaretti y el modelo que representa en su provincia. El radicalismo está también en momentos de tensión. Ya aceptan que sus candidatos presidenciales no miden lo suficiente, pero buscan cómo negociar con más fortaleza con el PRO, sobre todo buscando que las listas de diputados y senadores sean unificadas y no que Larreta y Bullrich lleven una cada uno. Morales y Valdés se reunieron esta semana y buscan dar señales de unidad. El correntino ya anticipó que esperará a que pasen las elecciones legislativas en su territorio el 11 de junio y la Convención Radical del 12 para definir su estrategia electoral. Semanas de política en estado de ebullición.