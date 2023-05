El pedido de Patricia Bullrich a Javier Milei y la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de cara a las elecciones

Patricia Bullrich está más cerca de la Casa Rosada. No es una lectura política sino un hecho físico: sus nuevas oficinas, que estrenó hace menos de un mes, están en Plaza de Mayo y tienen una vista privilegiada de la Casa de Gobierno. En ese balcón, por ejemplo, se sacó el jueves la foto con Néstor Grindetti confirmando que será su candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El recuerdo de Fernando de la Rúa es inevitable para los dirigentes que visitan el búnker. “Cuando veo la Casa Rosada desde la ventana de mi despacho pienso: estoy a 100 pasos de ser el presidente de una Argentina distinta”, decía el expresidente en uno de sus célebres spots de la campaña de 1999. Palabras prohibidas en público para el equipo de Bullrich, donde quieren evitar todo tipo de reminiscencias a ese pasado.

Pero fuera de las bromas, jornadas de optimismo se viven en el equipo de la exministra de Seguridad, donde ven movimientos que les permiten entusiasmarse con estar a pocos pasos de la Casa Rosada.

Esta semana un intendente de peso en la provincia, como Héctor Gay, de Bahía Blanca, pegó el salto y se sumó a la campaña de Bullrich. Es la segunda ciudad más importante del interior bonaerense (después de Mar del Plata) y, según los rumores, no sería la última cuyo intendente analiza dar el salto.

La decisión de Horacio Rodríguez Larreta de negarse a compartir a Diego Santilli como candidato único en la Provincia algunos lo interpretaron más como un gesto de debilidad que de fortaleza. Y lejos de estar cerrada la discusión, se espera que los intendentes que están más preocupados insistan con la candidatura única. El interrogante es si, a esta altura, Bullrich acepta bajar a Grindetti. En su entorno niegan esa posibilidad.

La elección de Grindetti por sobre Cristian Ritondo (la final fue entre ellos dos) sorprendió a más de uno. Primó la idea de lealtad que baja Bullrich en cada una de sus reuniones con dirigentes que no están del todo alineados. El problema allí no fue con Ritondo, sino con María Eugenia Vidal. “El combo con Vidal es lo que suma, Cristian solo no sé si tanto”, aseguraba un bullrichista en la previa. La exgobernadora ya había aceptado que Bullrich utilizara políticamente su apoyo por llevar a Ritondo de candidato aunque ella no se jugase a fondo. Pero la candidata presidencial pretendía más.

La UCR es la que presiona ahora con más fuerza para unificar la candidatura de gobernador. Sus 32 intendentes son los que también evalúan las encuestas y presionan, y ya hay quienes descuentan que así como a nivel nacional el radicalismo tenderá a dividirse en la Provincia también. Maximiliano Abad, presidente del partido a nivel local y precandidato a gobernador, agota las instancias para unificar, bajo el argumento de que el candidato de Juntos por el Cambio más votado corre el riesgo de quedar, individualmente, en el tercer puesto (detrás del candidato de Javier Milei y del peronismo).

Gerardo Morales y Facundo Manes en el encuentro programático de la UCR.

Ante este escenario, este viernes y sábado la UCR nacional armó un encuentro programático en Córdoba, intentando dar un gesto de unidad con los dos candidatos presidenciales, Gerardo Morales y Facundo Manes, juntos en la apertura del evento. El neurocientífico oficializó su ya lanzada candidatura el viernes con un video en redes sociales. Generó sorpresa en correligionarios, que ni siquiera estaban al tanto de la movida. “Él es así, ya sabemos, se manda solo y no consulta”, consolaba un dirigente a otro que buscaba explicaciones.

En las oficinas de Bullrich en Plaza de Mayo el apellido Manes suena cada vez más seguido. Es uno de los que suena como potencial candidato a vicepresidente. Algunos plantean dudas y piensan que puede desperfilar a la titular del PRO, pero en su equipo tienen medido que no es así.

El problema es que Manes llegó también a sonar como posible vice de Rodríguez Larreta, con quien volvió a retomar el diálogo. Hasta su lanzamiento en Santa Fe, Carolina Losada era otra figura de la UCR sondeada desde Uspallata. Ninguno de los dos es del sector de Morales y Martín Lousteau, porque el jefe de Gobierno porteño quiere una fórmula que abarque a la mayor porción posible del radicalismo.

Juan Schiaretti viene proponiendo una PASO de toda la oposición.

Para sorpresa, otra versión empezó a crecer en las filas de JxC: que Larreta podría terminar en un acuerdo (¿compartiendo fórmula?) con Juan Schiaretti y otros dirigentes del peronismo no K. La lógica sería que ante la caída del Frente de Todos y su posible radicalización, Larreta podría pescar votos en el universo peronista. Las suspicacias aumentaron la semana pasada, cuando el expresidente del PRO de Córdoba se fue de Juntos por el Cambio para ser el candidato a viceintendente del partido de Schiaretti y declaró que van a terminar “trabajando por la candidatura de Larreta”.

Fuentes larretistas no confirman un posible acercamiento a Schiaretti pero tampoco lo niegan del todo. ¿Qué grado de probabilidad le damos?, consultó MDZ. “Hay bajas probabilidades”, resumió un dirigente de su entorno. Será un mes de muchas versiones.

Mientras tanto, Larreta seguirá con su estrategia de endurecimiento. Esta semana salió todos los días con un discurso más fuerte (y rápido) que el de costumbre. Dijo que Alberto le daba “vergüenza” y que Cristina no se presenta porque “no la vota nadie”.

La radicalización kirchnerista

El panorama en el universo frentetodista está mucho más revuelto aún y la incertidumbre se prolonga. Cristina Fernández de Kirchner no define pero manda señales en cómodas cuotas. No le queda mucho tiempo igual. El próximo jueves, en el acto del 25 de mayo, se esperan más definiciones.

Mientras, ante cada mensaje van quedando ganadores y perdedores. Esta semana subieron las acciones de Wado De Pedro y Axel Kicillof, y bajaron las de Sergio Massa. La vicepresidenta habló de una elección de pisos, lo que se traduce en la búsqueda de consolidar el núcleo duro. Las críticas al FMI y el llamado a tener otro programa, en esa lógica, hace pensar en una posible radicalización del kirchnerismo. Todo para alejarse lo más posible de la crisis de su propio gobierno. Por las dudas, el ministro de Economía ya advirtió que la continuidad en el Frente de Todos no es un hecho consumado.

Cristina Kirchner, el jueves, entrevistada por Pablo Duggan en C5N.

El ministro del Interior capitalizó el mensaje de Cristina en la idea de que agarren la posta “los hijos de la generación diezmada”. El gobernador, por su parte, quedó en la mira por el planteo de que el objetivo es entrar al ballottage. Según las encuestas es hoy quien más logra retener al votante de Cristina.

Cosas raras se observan en los estudios de opinión. Una de ellas, por ejemplo, es que en los cualitativos aparece gente que vota a CFK pero si ella no está entre las opciones salta a Milei. Son una minoría, porque el votante libertario es mayoritariamente antikirchnerista. Es lo que muestran los trabajos de Trespuntozero, de Shila Vilker.

Hoy hay que mirar tendencias, y el único que crece es Milei. “Hay oficialismo, oposición y Milei, y ese encuadre es el que más lo favorece”, analiza Vilker, quien a su vez cuenta las particularidades que están mostrando sus números. El economista saca votos a los dos grandes frentes en las últimas semanas, aunque en una proporción mayor (2 a 1) al oficialismo. Y lo otro que crece, sostiene, es la gente que está en duda.

Milei es uno de los mayores interrogantes del escenario electoral. Algunos le temen, otros creen que terminará desinflándose. Bullrich, por su parte, ya le hizo un pedido: “Elegí diputados que piensen como vos”. Si llega a presidenta planea conseguir mayorías en el Congreso con los votos libertarios. El temor, sin embargo, es que sus legisladores de Milei sean más librepensadores que liberales y no terminen funcionando como un bloque.