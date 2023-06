Las chicanas tuiteras de Horacio Rodríguez Larreta a los que le dicen que no va a ser presidente

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó una serie de respuestas en las redes sociales a la frase de "no vas a ser presidente". El aspirante al sillón de Casa Rosada tomó el concepto para destacar las cosas que no haría como primer mandatario. Se basó en características de los principales dirigentes como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández y el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Comenzó publicando un tuit de un usuario que le dijo "no vas a ser presidente" y adjuntó al lado una foto de junto del jefe de Estado con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y expresó: "Sí, no voy a ser un presidente amigo del dictador Maduro".

Sumó que no va a ser un presidente con una jubilación de privilegio y que tampoco soltará presos junto con la frase de Fernández: "Tener en las cárceles a personas en riesgo y que el Estado no reaccione es un acto inhumano".

Sí, no voy a ser un Presidente amigo del dictador Maduro. pic.twitter.com/BWUSy1OXSg — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 30, 2023

Bajo la misma temática, señaló: "Sí, no voy a ser un presidente que le pise la cabeza al campo". A la par, adjuntó una queja del sector productivo hacia el kirchnerismo.

Luego tornó hacia el espectro de Milei. "Sí, no voy a ser un Presidente que esté a favor de la venta de órganos", destacó. En relación al problema del narcotráfico, citó la frase del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, respecto a que "los narcos ganaron" y señaló: "Sí, no voy a ser un presidente cómplice de los narcos".

Respecto a la situación económica actual, apunto a que no va a ser un mandatario con 18 tipos de cambio. Agregó que no tendrá vacunatorio VIP, a la par de una foto del exministro de Salud, Ginés Gonzáles García.

Si, no voy a ser un Presidente que tenga un vacunatorio VIP. pic.twitter.com/UzOZDyUMhe — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 30, 2023

Larreta continuó con que no hará "rutas que no lleven a ningún lado" y que no cerrará las escuelas. Por último, citó la frase de Cristina Fernández de Kirchner en torno a que "hay un partido judicial" y largó: "Sí, no voy a ser un Presidente que condicione a la Justicia".