Todos especulan con la ruptura y es incierto el futuro en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio

Sergio Massa lo anunció, no lo especuló ni lo filtró como suele hacer. Si no le dan lo que quiere va a pensar si se queda o se va del Frente de Todos. Daniel Scioli, el viernes, ante unos quinientos dirigentes que lo fueron a ver a Vicente López, y con la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, repitió su deseo de competir en las PASO, que es lo que menos quiere el ministro de Economía, pero si no se lo permiten, por cualquier circunstancia, está pensando qué hacer antes del 24 de agosto.

La pretendida ancha avenida del medio salió este sábado con una ráfaga tuitera poco habitual. Inició la mañana Juan Manuel Urtubey quien, junto con Graciela Camaño, sostienen que no quieren, porque no le ven ningún sentido, participar de una interna de Juntos por el Cambio. ¿Por qué lo dicen? Porque saben que Juan Schiaretti, en una estrategia win-win, ya confirmó que está avanzando en un acuerdo electoral con Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió, Gerardo Morales y Miguel Angel Pichetto. "No creo que prospere", dijo un amigo de Mauricio Macri y del alcalde porteño.

"Si lo hacen, es jaque mate", confesó un funcionario muy cercano a uno de los pocos ministros que tendrán sobrevida luego del penoso gobierno de Alberto Fernández. Mauricio Macri, el jefe de campaña virtual de Patricia Bullrich, se mantiene en silencio. La relación entre el “calabrés” y el cordobés antecede al ingreso de ambos al mundo político.

Quien reapareció en este escenario de especulaciones y venganzas, diseñadas para dañar a quienes anteriormente los marginaron a ellos, fueron Florencio Randazzo, el “siciliano”, y Diego Bossio, antiguo aliado del kirchnerismo y luego socio político de Sergio Massa.

Con @JSchiaretti venimos trabajando para que todos y todas los que estemos convencidos de que la Argentina debe abandonar la grieta, participemos de una gran PASO. — Florencio Randazzo (@RandazzoF) June 3, 2023

Juan Manuel Urtubey salió muy temprano con un mensaje directo en la que se oponía a transitar un acuerdo político con Juntos por el Cambio. El viernes, la propia Graciela Camaño analizó en una charla informal con MDZ la inconveniencia de este acuerdo.

La diputada nacional, sin embargo, aceptó que tanto Juan Schiaretti como su compañero de bloque, Randazzo, no descartan el acuerdo. "A los cordobeses les conviene porque ahí Juntos por el Cambio mide muy bien. Le sirve a los dos, pero a nosotros, no", se sinceró.

El exarmador político del kirchnerismo original, cuando Néstor Kirchner era presidente, Florencio Randazzo, sin embargo, ratificó su relación política con el gobernador cordobés "convencidos de que la Argentina debe abandonar la grieta, participemos de una gran PASO". Al rato salió a respaldarlo otro bonaerense peronista y originario del primer kirchnerismo, Diego Bossio.

En este mundo todos se conocen. Pero también se reconocen. Massa, Scioli y Randazzo son enemigos íntimos. Ninguno se tolera. Si bien el que menos expresa sus emociones es el actual embajador en Brasil, sus decisiones anteriores lo dejan muy en claro.

Sobre este trío se puede decir que las diferencias pasan por las posturas políticas pero, también, porque los tres persiguen lo mismo. La presidencia de la Nación. La primera subdivisión podría poner a Massa y Randazzo del mismo lado. Ambos le desconocen alguna cualidad política al exgobernador bonaerense. Sin embargo, a su vez, el exministro de Transporte e Interior del último tramo de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta no le cree una palabra al creador del Frente Renovador. Urtubey y Graciela Camaño hace meses, cuando se creía en el acuerdo con Schiaretti.

Juan Schiaretti vendría a ser, en este marco, el único con votos y estructura. Desde Córdoba sale con un pequeño piso que le sirven a las partículas o capas que le pueden aportar Scioli, Massa o Randazzo de manera individual. Esa alianza, sin embargo, hoy es muy poco probable que se de, aunque compitan en una PASO de lo que antiguamente se conoció como el Peronismo Federal, hoy atomizado en extremo.

Scioli ratificó su decisión de competir en las PASO. Esto provoca inquietud entre los propios intendentes, que tampoco quieren internas que le terminen haciendo ceder lugares en sus listas pero, fundamentalmente, provocar ofensas entre los derrotados que los terminen echándolos hacia la oposición.

La gran duda que tienen, porque escuchan algunas confesiones de los que impulsan a "Wado" de Pedro como candidato único del oficialismo, es que le terminen permitiendo la competencia pero que la Junta Electoral partidaria, dominada por La Cámpora, les obligue a tener un 40% de los votos para intercalar los candidatos derrotados a las listas oficialistas.

"Cristina no hará nada para perjudicar al frente. No se dejará guiar por las presiones de nadie, ni siquiera de su hijo", confiesan cerca del exmotonauta. Sabe que a nadie le sobra nada. Ni siquiera al gobernador actual, Axel Kicillof, quien ya ha tenido que salir a desmentir que ninguna fórmula está cerrada luego que haya dicho que Verónica Maggario sería su vice nuevamente.

Axel Kicillof quiso apurar para que no lo apuren. Pero, como siempre, nadie maneja una autonomía tan extrema en el kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner aún no se conforma con su pedido de no sacarlo de la provincia de Buenos Aires.