Los "cinco minutos" en los que Walter Bento se jugó hasta su última ficha

"Nos vemos en cinco minutos en el plenario". Con esas palabras cerró el miércoles el presidente de la Comisión de Administración y Finanzas la reunión que tuvo lugar antes de que el Consejo de la Magistratura se expidiera sobre el inicio del juicio político al juez federal Walter Bento. Pero los "cinco minutos" se convirtieron en horas y durante ese tiempo el titular del Juzgado Federal N°1 jugó sus últimas cartas para conservar su poder.

Así lo confirmó la consejera Jimena De La Torre en comunicación con MDZ Radio. Si bien el dictamen se aprobó por unanimidad con disidencia parcial del consejero Alberto Lugones, para que eso ocurriera antes tuvieron que trabajar casi tres horas para conseguir acuerdos.

El plenario del Consejo de la Magistratura estaba llamado para el miércoles a las 9.30 de la mañana. Antes, se llevó adelante la reunión de la Comisión de Administración y Finanzas que se extendió algunos minutos. Eran las 9.40 cuando el diputado del PRO Álvaro González dio por terminada esa sesión y le dio paso al plato fuerte del día. "No habiendo más temas para tratar en esta comisión damos la tarea por finalizada agradeciendo a todos su presencia y colaboración y bueno, nos vemos en cinco minutos en el plenario", señaló. Pero los cinco minutos se convirtieron en los más largos de la historia.

"La realidad es que estuvimos hasta último momento trabajando en un dictamen de unidad. Teníamos a un consejero que había decidido votar por acusación e inicio de juicio político pero no estaba del todo convencido con la suspensión", señaló en referencia a la posición que planteaba Alberto Lugones. Lugones llegó al Consejo en representación de los magistrados y desde hace años tiene una relación de amistad con el propio Bento. Si bien llegó dispuesto a votar por el inicio del juicio político, entendía que no debía suspenderse al juez hasta que no concluyera ese proceso.

Pero además de ello, De La Torre agregó que los seis consejeros del kirchnerismo tampoco estaban convencidos de avanzar con las suspensión y tenían redactado un dictamen propio. "El bloque del kirchnerismo tampoco estaba del todo convencido con la suspensión. Ambos tenían elaborados dictámenes que no los llegaron a presentar formalmente", detalló la consejera que representa a la abogacía.

Y ese fue el verdadero motivo por el que los "cinco minutos" que refirió Álvaro González se terminaron por convertir en casi tres horas. "Lo que se hizo en ese tiempo fue trabajar en un dictamen único y terminar de resolver la situación de la suspensión que era fundamental", confesó De La Torre en MDZ Radio. El resto de la historia ya se conoce: se votó por el juicio político con suspensión del magistrado y Bento quedó apartado de su cargo hasta que se expida el jury de enjuiciamiento.

"La unanimidad habla de que finalmente se puede llegar a los consensos en un organismos que estuvo muy cuestionado por el propio kirchnerismo", destacó la abogada y volvió a poner énfasis en la importancia de preservar la credibilidad de la justicia.

La abogada Jimena De La Torre.

"Lo que fue trascendente ayer fue avanzar con la suspensión de Walter Bento para designar a un subrogante para que el proceso electoral tenga transparencia. Esas tres horas casi que estuvimos demorados para iniciar el plenario se utilizaron para elaborar el dictamen único que terminamos firmando todos los consejeros. Creo que hay que celebrarlo", subrayó.

"Parte del rol del juez es transmitir confianza en la sociedad respecto al servicio de justicia, la imparcialidad, la idoneidad. Cuando esos conceptos están en duda lo que resolvemos es la responsabilidad política. Y ahí el principio no es 'ante la duda se beneficia al acusado'. Acá lo que prima es 'ante la duda la protección de la confianza de la sociedad'. Eso fue lo que primó ayer", aseveró.

Por su parte, el consejero Héctor Recalde dijo que no estuvo "en la cocina" durante esos eternos cinco minutos pero destacó que todas las demoras que se dieron a lo largo del proceso tuvieron u mismo objetivo: evitar nulidades o que el jury se caiga por cuestiones de forma.

"Es muy grave suspender a un juez por mal desempeño. Lo que tratamos es que se cumplieran todas las garantías para que la decisión sea incuestionable respecto al cumplimiento de las formas", esgrimió en MDZ Radio y cargó contra Bento. "La mujer del César no solo debe ser honesta sino también parecerlo. Y en el caso de Bento las apariencias lo condenan tanto como la cuestión de fondo. La decisión está tomada y la hemos fundamentado en el pleno por unanimidad", concluyó y remarcó que a pesar de todo "la demora tuvo sus frutos".