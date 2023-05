Qué dijo el único consejero que puso objeciones a la suspensión de Walter Bento

El plenario del Consejo de la Magistratura aprobó este miércoles el inicio del proceso de juicio político contra el juez Walter Bento, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza por mal desempeño en sus funciones. Asimismo dispuso su suspensión en el cargo. La determinación fue avalada por los 19 integrantes del organismo encargado de fiscalizar el comportamiento de los magistrados, pero hubo un consejero que planteó una serie de objeciones respecto de la resolución.

Se trató del juez Alberto Lugones, quien avaló el pedido de juicio político y la suspensión pero lo hizo con una disidencia parcial a la hora de firmar la resolución definitiva. “Adherí al dictamen, adhiero a la parte resolutiva, adhiero a la suspensión y adhiero al inicio de juicio político. Pero hay un par de cuestiones que yo tengo que plantear en homenaje a aquellos que me pusieron en este lugar y que si no lo dijera estaría incumpliendo mi obligación como juez y como consejero”, manifestó durante la audiencia de este miércoles.

El camarista penal tiene un vínculo personal de amistad con Bento y si bien no se opuso a que avance el proceso en contra del magistrado mendocino, sí fue el único consejero en plantear algunos cuestionamientos.

“La primera es relativa al mal desempeño por haber experimentado un enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado. Esto está regulado por el artículo 268 del Código Penal. El magistrado fue procesado por delito de enriquecimiento ilícito sin que mediara una pericia contable efectuada por profesionales, pero además sin que mediara intimación a su persona. No es respecto de Bento que estoy hablando, estoy hablando respecto de los demás magistrados del Poder Judicial de la Nación que mañana podemos tener una causa y sin cumplir los requisitos previstos en las normas procesales, constitucionales y legales estaríamos siendo pasibles de ser procesados por enriquecimiento ilícito”, manifestó Lugones.

Resaltó que “esta intimación es primordial a los efectos del tipo penal de enriquecimiento ilícito. Sin dicha intimación el proceso no resulta legítimo y esto yo como juez no puedo convalidarlo. No puedo permitir que lo que hoy se aprueba, mañana pueda aprobarse sobre cualquier magistrado que no nos caiga bien y entonces lo procesamos y no lo intimamos. Como magistrado y cumpliendo mis obligaciones legales y constitucionales las cuales asumí al momento de ser magistrado y asumí al ser consejero, no puedo votar favorablemente este punto, acápite de la acusación”.

La segunda cuestión a la que hizo referencia tiene que ver con las declaraciones juradas de Bento. “Este cuerpo aprobó la apertura de las declaraciones juradas desde el año 2005, fecha en que asume, hasta el año 2020, habiendo supuestamente ocurrido los eventos que dieron razón a esto en los últimos dos o tres años”, indicó el consejero.

Al respecto, consideró que “evidentemente no limitar la búsqueda del periodo específico del acaecimiento del supuesto hecho es una excursión de pesca para tratar de encontrar algo que imputarle a la persona que estamos investigando”. “No puedo cumplir votar favorablemente esta excursión de pesca. En consecuencia en este punto también voy a votar en disidencia con el dictamen de la mayoría, al cual adherí en el resto”, precisó.

Por otra parte, el juez camarista sostuvo que “se le imputa al doctor Bento haber expuesto en forma extemporánea en la declaración jurada patrimonial del año 2020 dos bicicletas todo terreno y un reloj Rolex. Todos sabemos que las bicicletas todo terreno no son bienes registrables tampoco lo es el reloj. Entiendo que esto no puede ser calculado como causal de mal desempeño”.

Al mismo tiempo, señaló que “se saca del teléfono de la esposa del magistrado una foto en la cual había estado él vacacionando en Las Vegas. Y se toma como un elemento gravísimo haber sacado una foto en una limusina. El alquiler de una limusina por un día sale 150 dólares. Esto me lleva a mi a una serie de consideraciones. ¿Ir a Las Vegas y sacarse una foto en limusina es una causal de mal desempeño? Por favor, tratemos de ser serios y coherentes”.

A modo de conclusión, Lugones expresó que “si no le damos a todo la entidad que corresponde, esto es poco serio. Démosle a las cosas la gravedad que se merecen y a las demás cuestiones la poca entidad que se merecen”.