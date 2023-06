Sergio Massa y Daniel Scioli, cara a cara: la foto de la unidad

Luego del dramático cierre de listas de Unión por la Patria, Sergio Massa buscará la “foto de la unidad” y recibirá a Daniel Scioli, hasta hace pocos días precandidato a presidente del frente peronista que – finalmente – postuló al ministro de Economía como candidato único.

Así lo adelantó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien este miércoles mantuvo una reunión con el embajador argentino en Brasil.

En un tuit que publicó minutos después, contó que “se puso muy contenta” cuando Scioli le comentó que “Massa lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil”.

Recién en mi despacho del Senado junto a Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil.



Nos conocemos desde hace mucho tiempo… Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos Diputados Nacionales.



Finalmente, se supo que la reunión será a las 10.30 en el ministerio de Economía. Sin dudas será un gesto de apoyo de Scioli hacia Massa (si bien su relación histórica no es buena), luego de haber quedado afuera de la carrera presidencial, con mucho malestar con Alberto Fernández por no apoyarlo hasta el final.

El propio Massa desde un principio se negó a enfrentar al ex motonauta en unas PASO y por eso fue uno de los principales impulsores en armar una lista de “unidad”, que al final no es tal porque Grabois no se bajó y va a competir.

Hace tan solo diez meses, cuando Massa asumió como ministro de Economía, brindó una conferencia junto al saliente ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, pero su presencia duró poco.

Massa agradeció su gestión, se levantó y se fue, ante el evidente desconcierto de Scioli, que se quedó solo respondiendo frente a los medios.