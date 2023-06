Lo Presti se defendió de las acusaciones de Janina Ortiz y pidió debatir sobre propuestas

El caos político reina en Las Heras desde que Daniel Orozco, actual intendente, decidió romper con Cambia Mendoza y unirse al frente La Unión Mendocina para ser candidato a vicegobernador en la fórmula de Omar De Marchi. A partir de ese momento, se produjeron numerosas denuncias cruzadas entre exfuncionarios y miembros del Gabinete municipal. Incluso, la secretaria de Gobierno y pareja de Orozco, Janina Ortiz, fue agredida bajo una presunta amenaza que al día de hoy investiga la Justicia. El candidato a intendente de Cambia Mendoza, Francisco Lo Presti, negó estar involucrado de alguna forma y reconoció que la guerra electoral que se ha desatado desprestigia a toda la política por igual.

Francisco Lo Presti, quien hasta abril se desempeñó como secretario de Obras y Servicios Públicos antes de pegar el portazo, es señalado en la denuncia por el ataque de Janina Ortiz. En el marco del violento episodio, aseguran que el autor del hecho lo habría hecho con intenciones de amenaza debido a la reciente denuncia por enriquecimiento ilícito y omisión dolosa de informar datos en su declaración jurada que tiene en su contra.

"Creo que es una situación preocupante que no nos suma a la deliberación pública, al debate público y, particularmente en mi caso, no han sido denuncias, sino que lo que he tratado de plantear son problemáticas de gestión que yo venía visualizando y que -una vez que se dio el quiebre- esas situaciones de gestión se fueron incrementando y devienen en malos servicios para los vecinos", señaló Lo Presti en una entrevista brindada a MDZ Radio. Lo Presti se refirió a dichas acusaciones y, a su vez, habló del alboroto en el departamento.

uD83DuDDE3? En Sonría lo Estamos Filmando dialogamos con el candidato a intendente de Las Heras de Cambia Mendoza. https://t.co/l5aMDztEJD — MDZ Radio | 105.5 FM (@mdz_radio) June 29, 2023

"Todo lo que está sucediendo en este departamento, en el municipio, hacia adentro y hacia afuera, la verdad es que uno como candidato trata de mantenerse al margen, más allá de que a uno lo involucren. En mi caso, siempre me he mantenido al margen. Entiendo que hay un ámbito institucional que es la Justicia, que tiene que cumplimentar con los procesos necesarios para poder requerir las pruebas y los procedimientos para poder llegar a esclarecer cada una de las situaciones. Fuera de eso, me parece que hay que sumar a la deliberación pública con ideas, con debates, con propuestas", agregó en referencia a la denuncia por enriquecimiento ilícito que se presentó en su contra.

"Yo he hecho mis declaraciones jurada en el Tribunal de Ética Pública. A mí no se me ha notificado de la de la denuncia, pero fuera de eso, hay una cuestión que es importante resaltar y es que ha estado la denuncia circulando en algunos medios. Y, fuera de lo que he leído, hay bienes que me otorgan que no tengo, por eso no están en la declaración jurada. Entiendo que cuando me notifiquen haré la la justificación correspondiente. No tengo nada que no haya declarado y difícilmente uno va a declarar algo que no puede justificar. Lo que tengo declarado es lo que tengo", señaló respecto a la denuncia por enriquecimiento ilícito realizada por la concejal Priscila Maturano.

Al mismo tiempo se desmintió cualquier tipo de vinculación con el agresor de Janina Ortiz. "Vincular un hecho delictivo -donde hay una agresión y sobre todo después de los testimonios que han dado personas no vinculadas a la política que son vecinos de la zona y que contradicen a las personas que estuvieron en el hecho- es más agravante. Entonces, por eso digo que yo trato de decir 'bueno, ¿cómo aportamos a la deliberación pública a poder debatir ideas y proyectos en profundidad de cada una de las problemáticas que tiene el departamento, que no son menores?", esgrimió intentando poner el foco en los problemas de los vecinos y no en las diferencias políticas.

Daniel Orozco y Francisco Lo Presti antes de su pelea.

"No he hecho ninguna denuncia, salvo -que tampoco la hice yo porque fue el apoderado del partido- cuando se rompió la cartelería en el ámbito electoral y todo eso, pero particularmente yo no he hecho ninguna denuncia y eso lo dejo claro. No me parece que que contribuya a la deliberación pública", fueron las palabras de Lo Presti, candidato a jefe comunal y miembro de la Unión Cívica Radical (UCR).

En tanto, sobre el desprestigio de la política en Las Heras en el último tiempo, señaló: "Creo que la mala política suma al desprestigio. Yo respeto y pondero las investigaciones periodísticas y creo que deben existir. Y para eso están los funcionarios. Yo he sido uno y cada uno de los funcionarios tendrá que dar explicaciones para poder sanear si hay alguna situación que sea sanear. Capaz que no lo hay, pero si hay uno tiene que hacerlo. Y para eso existe el derecho a réplica, para poder dar las explicaciones pertinentes de cara a la ciudadanía y esclarecer alguna situación. Cuando hay silencio, el silencio otorga. Entonces, me parece que sería bueno y sería oportuno que en vez de victimizar la situación, uno esclarezca cada una de las situaciones por las cuales se lo está intimando".