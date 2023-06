El festival de denuncias detrás del ataque a golpes contra Janina Ortiz

El ataque que sufrió el martes la secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortíz, suma un nuevo capítulo al violento entramado de denuncias que se ha escalado sin pausa desde que Daniel Orozco decidió abandonar el frente Cambia Mendoza. Ese fue el punto de inflexión que generó el estallido político en la comuna en la que se desató una verdadera guerra entre funcionarios y exfuncionarios del municipio. Todos formaron parte del mismo equipo durante años pero ahora más que rivales electorales parecen haberse transformado directamente en enemigos.

El martes por la tarde Janina Ortiz fue interceptada cuando caminaba por la calle junto a dos amigas. Una de ellas era la concejal Aisha Priscila Maturano, quien ha denunciado penalmente al exsecretario de Obras Públicas, Francisco Lo Presti, por presunto enriquecimiento ilícito. El agresor golpeó brutalmente a Ortiz y las testigos afirman que la increpó por haber denunciado al candidato a intendente de Cambia Mendoza. El hecho está siendo investigado por el fiscal Tomás Guevara de la Unidad Fiscal Correccional.

Detrás de este violento episodio existe un entramado de denuncias cruzadas que dejan en evidencia la campaña sucia que se ha desatado en el municipio de cara a las elecciones provinciales del 24 de septiembre. En Las Heras se destapó la cloaca y las peores miserias de la política mendocina quedaron al descubierto. Y la onda expansiva amenaza con llegar a otros municipios donde también habría basura debajo de la alfombra. Desde La Unión Mendocina denuncian que todo forma parte de una estrategia de Alfredo Cornejo para "disciplinar" a los que le cuestionan la autoridad. "Quieren poner a Las Heras como ejemplo de 'ojo con lo que hacés porque si hacés algo que no me gusta te va a pasar lo que está pasando en Las Heras", disparó De Marchi.

La denuncia contra Francisco Lo Presti por enriquecimiento ilícito

Desde 2015 hasta el año 2023 Francisco Lo Presti se desempeñó como funcionario en la Municipalidad de Las Heras bajo las órdenes del intendente Daniel Orozco. Fue uno de sus funcionarios más influyentes hasta que el 22 de abril de este año Daniel Orozco decidió sumarse a La Unión Mendocina como candidato a vicegobernador. Lo Presti renunció al municipio y se lanzó como candidato a intendente por el frente Cambia Mendoza.

A Lo Presti la concejal Priscila Maturano lo denunció por enriquecimiento ilícito. "A partir de su ingreso a la comuna como funcionario en el año 2015, como bien me hicieron notar los vecinos y trabajadores municipales su patrimonio creció como ningún otro funcionario de la Municipalidad de Las Heras", remarca la denunciante y afirma que Lo Presti declara una casa de 270 metros cubiertos en un exclusivo barrio privado además de tres vehículos comprados entre el 2020 y el 2021 y un inmueble en Tunuyán.

"De lo expuesto hasta aquí, es posible advertir de la simple compulsa de las declaraciones juradas de Francisco Nicolás Lo Presti, indicios ciertos y contundentes que permitirían sospechar con un elevado grado de probabilidad de que puede haber incurrido en el delito previsto en el art. 268 (2) del Código Penal", sostiene Maturano y solicita información sobre la Empresa Municipal de Obras y Servicios SAU que dirigió durante años el exfuncionario.

Esa denuncia es investigada por el fiscal Flavio D'amore que también investiga a actuales funcionarios por posible fraude al Estado a través de una cooperativa.

Presuntas irregularidades en el manejo de una cooperativa

El Fiscal D'amore se hizo cargo de la investigación que se inició de oficio luego de que en un audio presentado en una denuncia por extorsión y coacción se mencionara la existencia de irregularidades en el manejo de una cooperativa controlada por el funcionario municipal Osvaldo Oyhenart. Al subsecretario de Políticas Sociales lo investigan por la administración de una cooperativa y el posible desvío de fondos provenientes de la municipalidad.

Por esa causa se allanó la semana pasada la Municipalidad de Las Heras y la vivienda del propio Oyhenart y desde el municipio piden que se le de la misma celeridad a las otras denuncias también. Entre otras cosas se secuestraron expedientes de pago a las cooperativas y se constató que dos de ellas tenían domicilios en casas abandonadas.

Denuncia por coacción y amenazas

El audio que compromete a Oyhenart por sus dichos sobre el manejo de la cooperativa fue grabado por una empleada municipal que habría tenido un amorío con el funcionario. En el mismo se puede escuchar cómo Oyhenart le ordena no revelar cómo consiguió una clase elevada en el municipio y le ofrece dejar ese lugar para "cobrar sin ir a trabajar" en la cooperativa que él maneja. Si bien el audio es del mes de noviembre, la empleada denunció que se le ordenó, bajo amenazas, entregarlo. A raíz de eso presentó una denuncias por amenazas y coacción. Esa investigación está en manos del fiscal de Delitos No Especializados Gabriel Blanco.

Denuncia por abuso sexual contra un funcionario

De la declaración de la denunciante que grabó el audio se desprende también una denuncia por abuso sexual que se encuentra bajo secreto de sumario y que involucraría a otro funcionario municipal. La investigación de esa causa la instruye el fiscal Martín Lucero. Hasta el momento se han tomado declaraciones a dos posibles víctimas que apuntan contra el mismo funcionario cuya identidad no ha trascendido. Los hechos habrían tenido lugar en el año 2020.

Denuncia por amenazas contra Janina Ortiz

En el mes de mayo, en plena campaña electoral, Janina Ortiz denunció que fue increpada por un grupo de personas encabezadas por "Nelson Darío Montenegro, alias Taperona", que es empleado municipal. Según Ortiz fue abordada en el interior del Centro de Jubilados Barrio Estación Espejo cuando le dijeron que la iban a "hacer mierda". Janina Ortiz y la directora de Relaciones con la Comunidad y Adultos Mayores, Patricia Rivero, denunciaron lo ocurrido y luego se conoció un audio en el que "Taperola" en el que le critica a Orozco la presencia de su pareja en el barrio y lo amenaza con hacer "un piquete" y tomar el municipio.

Si bien la abogada de Janina Ortiz, María Elena Quintero, afirma que no hubo avances desde el Ministerio Público afirman que se ha imputado a un hombre y una mujer a las que ya se les tomaron declaraciones testimoniales. Esa causa la instruye el fiscal Gabriel Blanco.

Denuncia por intento de soborno

La Concejal Cecilia Pérez denuncia a que la Concejal Daiana Gatica y el exfuncionario Mauricio Ginestar intentaron sobornarla para sabotear la elección del nuevo presidente del Concejo Deliberante de Las Heras. "El 13 de junio me llama la concejal daiana Gatica a fin de invitarme a tomar un café para hablar un tema urgente conmigo. Asistí en compañía de mi hermana al café llamado No me Olvides en el cual me reúno con Mauricio Ginestar y Daiana Gatica, quienes intentan sobornarme y presionarme para que vote en la elección del nuevo presidente del Consejo Deliberante a favor de elegir como presidente a la concejala Gatica", consta en la denuncia. "Me hacen la oferta laboral de que si voto como lo manifestaba Gatica iba a acceder a varios puestos en la Legislatura todo bajo amparo Alfredo Cornejo", adhiere.

Esa causa es llevada adelante por el fiscal Juan Manuel Sánchez. Se pidieron las cámaras del café para constatar si la reunión existió y se están tomando testimoniales.

Denuncia contra exfuncionarios por hackeo para impedir el pago de sueldos

Orozco acababa de irse de Cambia Mendoza y tenía problemas internos por la renuncia de funcionarios que no estaban de acuerdo con esa decisión. En ese contexto, denunciaron que habían "hackeado" el sistema informático que se utiliza para liquidar sueldos.

La causa quedó en manos del fiscal de delitos informáticos Santiago Garay y se llamó a declarar a los dos responsables que supuestamente habían bloqueado el ingreso al sistema. En declaraciones posteriores, Ortiz aseguró que en realidad esas personas abandonaron su lugar de trabajo incurriendo en mal desempeño de sus funciones. Específicamente, sostienen que dejaron de asistir a su trabajo sin aviso y eso complicó el pago de sueldos a los municipales.