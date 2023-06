De Marchi y Orozco responsabilizaron a Alfredo Cornejo por el ataque a Janina Ortiz

Mirando a la cámara el candidato a gobernador de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, responsabilizó directamente a Alfredo Cornejo por el grave episodio que se registró ayer por la tarde y que tuvo como víctima de una brutal agresión a la secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz. "Basta Alfredo Cornejo", aseveró. "Diseñaron un plan para disciplinar a los que piensan distinto pero evidentemente se les fue de las manos", disparó apuntando contra Cornejo como el responsable de manejar los hilos de la Justicia.

Para Omar De Marchi, Mendoza se encuentra en un proceso de descomposición institucional que la ciudadanía aún no ha percibido y se atrevió a comparar lo que ocurre hoy con lo que se ve en provincias de norte del país como Chaco. En ese sentido, manifestó que existe una "justicia selectiva" que responde a Alfredo Cornejo y que lo que está pasando hace dos meses en Las Heras es una clara lección de disciplinamiento para que nadie más se atreva a desafiarlo.

"Lo que ha pasado ayer en la provincia de Mendoza es realmente grave. Quizás mucho más grave de lo que podamos imaginar", manifestó De Marchi en conferencia de prensa junto a Daniel Orozco y la abogada Elena Quintero, que defiende a Janina Ortiz. "Es un hecho de violencia de género y esconde un hecho de violencia política contra una mujer. Es el resultado de un clima de impunidad que se ha empezado a vivir en Mendoza o que se vive hace mucho tiempo pero que ha empezado a tener visibilidad expresa en este último tiempo", señaló.

De Marchi puso énfasis que hace un mes Janina Ortíz denunció haber sido amenazada por Nelson Darío Montenegro -alias Taperola- pero la causa no avanzó. "Recién esta mañana avanzó ese expediente", se quejó y dijo que como contrapartida se le dio una celeridad inusitada a las denuncias contra un funcionario de la Municipalidad y se allanó el edificio municipal de forma inédita.

"Se ha montado de un tiempo a esta parte un sistema de disciplinamiento a políticos afines y opositores en donde se intenta desde el poder político controlar la vida general de la provincia de Mendoza", denunció Omar De Marchi y aseguró que hay complicidad de "periodistas militantes funcionales a la instalación de esa estrategia de control que se expande en la provincia" ". Para que ese disciplinamiento se haga efectivo participan sectores de la política funcionales a este esquema, sectores de la prensa con periodistas militantes como se ven en Buenos Aires y una justicia claramente selectiva, también afín y cómplice", advirtió.

"Lo que ha pasado en el departamento de Las Heras desde hace dos meses no tiene parangón. Nunca antes ha pasado. Quieren poner a Las Heras como ejemplo de 'ojo con lo que hacés porque si hacés algo que no me gusta te va a pasar lo que está pasando en Las Heras'", esgrimió.

"Hace apenas 60 días Daniel Orozco era el mejor intendente por lejos de la democracia y Alfredo Cornejo lo puso como ejemplo. Pero Orozco cometió el 'error', el 'pecado', de querer salir de ese esquema de asfixia y empezó a padecer todo lo que hemos visto en este último tiempo en el departamento de Las Heras", concluyó.

"No es la provincia que queremos ni la provincia que merecemos. ¡Despertemos! Estos esquemas de captura arrancan por la Justicia. Frenen eso porque no es la provincia que buscamos", finalizó.