Denuncias y show: allanan la Municipalidad de Las Heras en medio de las peleas políticas

El Ministerio Público Fiscal encabeza este viernes un allanamiento en la Municipalidad de Las Heras en el marco de una investigación por posibles irregularidades en el vínculo entre la comuna y entidades asociativas a partir de un supuesto audio de un funcionario municipal en el que describe acciones que podrían constituir el delito de fraude a la administración pública.

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Flavio D'Amore, está llevando adelante una "registración" de la sede comunal en el marco de la causa derivada de un audio que se atribuye al subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, al que investigan por la administración de una cooperativa y el posible desvío de fondos provenientes de la municipalidad.

El operativo está a cargo de la Policía de Investigaciones y deriva a partir de la denuncia de una empleada municipal que tenía vínculo con Oyhenart y que grabó una conversación privada entre ambos en los que se describirían los supuestos desmanejos entre la Municipalidad y una cooperativa. A partir de la presentación de esta persona se derivaron una serie de investigaciones, una de ellas por el supuesto delito de fraude a la administración pública.

El caso se da en el marco de una convulsionada campaña electoral en Las Heras marcada por chicanas y acusaciones cruzadas entre el oficialismo municipal conducido por el intendente Daniel Orozco y el radicalismo, luego de la ruptura del jefe comunal con Cambia Mendoza y su postulación a vicegobernador por La Unión Mendocina.

Noticias Relacionadas Arde Las Heras: guerra de denuncias con hermanos en bandos rivales

En el supuesto audio aparece nombrada la secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortíz, actual pareja del intendente a quien la denunciante acusó de coacción. Durante el allanamiento, la funcionaria manifestó que el operativo responde a un avasallamiento del Poder Judicial y una represalia política por la ruptura con Cambi Mendoza.

Janina Ortíz, secretaria de Gobierno de Las Heras. Foto: Alf Ponce

"No entiendo por qué se allana toda la municipalidad. No hay nada que esconder pero no corresponde. Se pueden llevar lo que quieran. Desde que nos fuimos de Cambia Mendoza el Tribunal de Cuentas vive acá. Cometer este atropello para armar un circo cuando están investigando las cooperativas no corresponde", manifestó Ortíz esta mañana en diálogo con Radio Mitre.

En tanto, durante la mañana de este viernes se limitó el ingreso a la Municipalidad. Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que la Fiscalía no ordenó el cierre completo de la sede administrativa del departamento sino que fue una decisión de las autoridades comunales.

Noticia en desarrollo.