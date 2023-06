La tajante postura de María Eugenia Vidal contra Patricia Bullrich en defensa de Rodríguez Larreta

María Eugenia Vidal se refirió al último cruce protagonizado por Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en medio de la interna de Juntos por el Cambio y respondió si se inclinaba por alguna de las dos posturas de los precandidatos a presidente. Además, habló sobre el panorama electoral a cinco semanas a las elecciones PASO y se expresó en duros términos al proyecto que propone el kirchnerismo al electorado.

Esta semana, la coalición opositora volvió a encender la tensión entre dos de sus máximos referentes. Por un lado, Larreta afirmó en una entrevista radial que Bullrich propone el mismo "modelo" que ya "fracasó" durante la administración de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. Por el otro, la exministra de Seguridad respondió horas más tarde al jefe de Gobierno porteño y calificándolo de "ventajero total y oportunista que hace cualquier cosa por un voto".

En este contexto, Vidal fue consultada por esta situación y sobre la posibilidad de tomar partido por alguno de los dos en la pelea. "Cuando vi las declaraciones de Horacio (Rodríguez Larreta), lo llamé y me aclaró que no había dicho que el gobierno de Mauricio (Macri) fracasó, que dijo otra cosa y lo aclaró públicamente", comenzó respondiendo la exgobernadora y lanzó una frase que, sin mencionarla, apuntó contra la exministra de Seguridad.

"Así como no habría avalado si Horacio (Rodríguez Larreta) hubiera dicho esto, tampoco avalo la descalificación", afirmó en declaraciones a TN. En esta dirección, la legisladora señaló que apuesta por "una competencia sana y con altura, en base a propuesta e ideas".

Y agregó: "Tanto Horacio (Rodríguez Larreta) como Patricia (Bullrich) tienen una mirada donde quieren llegar al mismo lugar y están proponiendo con caminos distintos. Me parece válido discutir esos caminos y que la gente elija. No me parece valido la descalificación, el grito y el maltrato el uno a otro. No importa a quien sea, eso lo voy a seguir sosteniendo".

Luego, recordó la unidad de Juntos por el Cambio "en los momentos más difíciles" tras la derrota en 2019 y, tras descartar algún riesgo de ruptura de la alianza, señaló la importancia de "cuidar esa unidad".

"Todos somos equipo, todos somos necesarios. Acá no sobra nadie. La descalificación entre nosotros y con el proyecto común que tenemos no es el camino, no nos puede llevar a ningún lugar", cerró.

"El kirchnerismo no es democrático"

Por otro lado, Vidal no tuvo reparos en sus críticas contra el accionar del kirchnerismo en los incidentes de Jujuy y vinculó los hechos de violencia con un "proyecto de poder" que busca llevar adelante el oficialismo.

"Es evidente que su manera de comportarse es una si son oficialismo y otra si son oposición. Porque al final del día, el kirchnerismo no es democrático. Y cuando pierden, usan la violencia como un recurso. Eso es lo que demostró en Jujuy", subrayó.

Y agregó: "La opción que plantea el kirchnerismo a partir del 10 de diciembre es la violencia o el autoritarismo". Luego, recordó que el Frente de Todos "tuvo que cambiar su nombre porque no pueden hacerse cargo de su gobierno" y terminó marcando una diferencia entre la plataforma electoral del Gobierno respecto a la de Juntos por el Cambio.

"Siguen siendo los mismos por un proyecto de poder. No les importa el país, les importa tener los cargos, el poder y manejar las cajas del PAMI. Ellos tienen un proyecto de poder, nosotros un proyecto de país", sentenció.