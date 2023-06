Los candidatos que se ilusionan con dar vuelta el resultado de las PASO

La Junta Electoral difundió este martes el escrutinio definitivo de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de junio pasado, por lo tanto, se conoció qué porcentajes finales sacaron los precandidatos que se preparan para las generales del 24 de septiembre. Ahí se conocerán, tras el voto de la ciudadanía, quienes serán los nuevos gobernador y vice; la mitad de la Legislatura, 11 de los 18 intendentes (7 se elegirán el 3 de septiembre) y de los concejos deliberantes de esos municipios. Muchos de los precandidatos que salieron segundos en las PASO, se ilusionan con dar el batacazo en las generales. Para eso, en la categoría gobernador e intendentes, muchos dirigentes planean revertir el resultado con distintas estrategias y alianzas. Para eso, requieren sumar votos en las primarias no les fueron propios.

En la categoría gobernador, el más votado fue el radical Alfredo Cornejo quien sacó 258.352 votos (25,9%) y por el mismo frente oficialista Cambia Mendoza, quien perdió la interna, Luis Petri obtuvo 66.758 votos que representan el 16,75% del total general, siendo la gran sorpresa de la elección. En tanto que la segunda fuerza fue la Unión Mendocina, con Omar De Marchi con 202.121 sufragios obtenidos, lo que implica un 20,3%. El resto de los precandidatos sacaron porcentajes menores, por lo tanto, en el camino a las generales, Cornejo y De Marchi fueron los más votados. El oficialismo apuesta a que la gran mayoría de los votos de Petri vayan a Cornejo y de hecho, ha direccionado su estrategia en el cierre de listas para las PASO nacionales en ese sentido. Petri fue nombrado como precandidato a vicepresidente de una de las presidenciables que llevará el oficialismo local, Patricia Bullrich (el otro será Horacio Rodríguez Larreta) y su excompañera de fórmula Patricia Giménez, es la segunda en la lista de precandidatos a diputados nacionales. Se espera que que todo el frente Cambia Mendoza con este plan, pida el voto para Cornejo en las generales y el oficialismo se muestre unido y sin fricciones.

Sin embargo, De Marchi se ilusiona con sumar los votos de Petri, aprovechando que el radical hizo campaña en las PASO con críticas al Gobierno provincial. “Los votos de Petri son votos opositores, no tenemos por qué pensar que van a ir a Cornejo porque él los pida. Nadie es dueño de los votos. Tenemos esperanza de sumar y si la elección se polariza, grandes chances de ganar”, aseguran desde La Unión Mendocina. Lo cierto es que esos casi 70.000 votos que sacó el exprecandidato a gobernador y ahora aspirante a vicepresidente pueden definir la general, siempre y cuando ésta se polarice entre Cornejo y De Marchi. Si el peronismo que salió tercero, repunta- se esperanzan en el PJ que puede ser posible porque la precandidatura a presidente de Sergio Massa puede aglutinarlos y porque los intendentes peronistas tienen PASO 21 días antes de las generales provinciales-, el panorama puede variar y los votantes que optan por la oposición se distribuirán mayoritariamente entre De Marchi y el precandidato del Frente Elegí, Omar Parisi, y eso puede beneficiar indirectamente a Cornejo.

En algunos departamentos, también reina la ilusión entre candidatos que no fueron los primeros en las PASO. En Las Heras, el más votado fue el Frente Cambia Mendoza con el 30% de los votos, seguido de La Unión Mendocina con el 23%. En ambos frentes había competencia real, es decir que competía más de un precandidato. El más votado del Frente Cambia Mendoza y por lo tanto, quien pasó a las generales fue Francisco Lo Presti con 14.734 votos y de la Unión Mendocina, el precandidato del intendente Daniel Orozco, Martín Bustos con 18.971 votos. ¿Lo Presti sumará los votos de todo Cambia Mendoza y ganará la elección o lo hará Bustos con el respaldo municipal? En medio de las peleas que existen en Las Heras, tras la fractura del oficialismo, después de la repentina ida de Orozco de Cambia Mendoza para ser el precandidato a vice de De Marchi, surge una candidata “tapada”. Se trata de la inesperada ganadora de la interna del peronismo, la senadora provincial Adriana Cano. El Frente Elegí llevaba 6 precandidatos, ella fue quien sacó más votos, pero el total de toda esa alianza alcanzó los 22.760 votos. “Quien vota peronismo, va a seguir votando peronismo”, advierten desde el PJ. Esa definición sumado al “desencanto” ciudadano por las disputas públicas en el municipio esperanzan al partido en recuperar su histórico bastión. La ciudadanía lo dirá.

En la otra punta de la provincia, en Malargüe, algunos dirigentes analizan que se repetirá el resultado de las PASO, mientras que otros apuntan que el actual intendente radical Juan Manuel Ojeda repuntará y logrará la reelección. En las primarias, Celso Jaque obtuvo un poco más de 5.100 votos, y fue el más votado en el Frente Elegí (que sacó más de 8.600 sufragios) y de todos los precandidatos. El intendente radical obtuvo 2.614 votos. En el peronismo aseguran que se trata de una elección que ya está ganada y se preparan para una nueva gestión de Jaque. “Ojeda quedó muy atrás y es muy difícil que revierta el resultado”, dicen. Desde el radicalismo, contestan que los votos del peronista José Barro que fueron 3.000 no necesariamente van a ir a Jaque, es más, dicen que lo contrario. “Jaque tocó su techo. El resto de los votos pueden ir a Juan Manuel”, auguran. Creen que Ojeda no hizo prácticamente campaña electoral y que en estos meses tiene la posibilidad de asegurarse su reelección, con un Frente Cambia Mendoza que le de su aval. En medio disputa, la concejal de Construyendo Malargüe, Silvina Camiolo, también trabaja para el triunfo, ilusionada con que los votos opositores que no fueron a Jaque le sumen y la terminen beneficiando.

En Rivadavia, el Frente Cambia Mendoza fue la alianza más votada con más de 10.000 votos, y el precandidato que obtuvo más votos de ese frente fue Mauricio Di Césare que consiguió casi 6.000 y era el precandidato impulsado por el oficialismo. Pero de toda la elección quien más votos sacó fue el exintendente radical quien fue por el partido departamental Sembrar, Ricardo Mansur quien obtuvo casi 8.000 sufragios. El Frente Cambia Mendoza ya se tomó una foto local de la unidad, después de la elección que incluyó a Cornejo, al candidato en Junín, Mario Abed(el actual vicegobernador quien hizo una gran elección y se aseguró ganar en las generales y ser el líder radical de la zona Este), y a los competidores de Di Césare que perdieron en la interna: Hernán Amat – que fue en la lista de Cornejo- y Carlos José Andrade- en el listado de Petri-. La idea fue dar un mensaje de unidad y asegurar sus votos para el oficialismo para el 24 de septiembre. Sin embargo en Rivadavia, hay muchos dirigentes que creen que eso no tiene nada de seguro. Por un lado porque Amat, presidente del Concejo Deliberante, quería ser elegido del intendente Miguel Ronco con quien no tiene un buen vínculo y eso no ocurrió. Por otro porque los votos peronistas, tampoco están asegurados detrás del PJ porque hay disputa entre los exprecandidatos. Por lo tanto, gran parte de la dirigencia cree que el catalizador de esos sufragios será Mansur y se terminará imponiendo en la elección. Pero como en el fútbol, hay que jugar el partido, porque nada, nada, está dicho hasta que se termina de contar el último voto.