Arde Unión por la Patria por la traición de Santiago Cafiero a Daniel Scioli

Todavía no baja la espuma en Unión por la Patria tras el cierre de listas mientras el kirchnerismo sigue enfurecido con Santiago Cafiero y Alberto Fernández por la traición contra Daniel Scioli. La senadora de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, afirmó que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el canciller, Santiago Cafiero, no "merecen los cargos" que ejercen.

"No se puede dejar pasar esta falta de respeto a quien conduce este proceso político. Cristina (Kirchner) no le faltó el respeto a Victoria (Tolosa Paz) en el día de ayer", apuntó la legisladora provincial, aliada de Cristina Fernández de Kirchner, en declaraciones radiales.

En esa línea, disparó: "Cafiero y Victoria no se merecen los cargos que tienen". Ayer, la vicepresidenta apuntó contra la funcionaria albertista por su intención de competir contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Sobre Daniel Scioli, que no integra ninguna lista y su precandidatura presidencial fue frustrada por el acuerdo entre el kirchnerismo y Alberto Fernández, disparó: "En el lugar de Cafiero tendría que haber ido Scioli y nadie le aviso".

Duras críticas de Victoria Tolosa Paz a Cristina Fernández de Kirchner

Victoria Tolosa Paz respondió a las críticas en su contra que emitió la vicepresidenta y planteó que no hace política por un cargo, tal y como dio a entender la ex mandataria ayer, en el acto que protagonizó junto al titular del Palacio de Hacienda y precandidato a presidente, Sergio Massa.

"Me pasé más de 20 años de mi vida política militando, entregué mi vida, entonces querer negar esas trayectorias y ponernos en el simple lugar de que la discusión de las PASO cerraba con dos carguitos es de muy mal gusto", enumeró Tolosa Paz el día después de los dichos de Cristina Kirchner.

En la misma línea, subrayó: "No es cierto que la posición de las PASO se decline por carguitos. No hago política por cargos. No especulo, me tiro arriba de la vocación de sumar y ganar y que es lo que me motivó para haber construido esta instancia de PASO con Daniel Scioli".

La ministra del entorno del presidente Alberto Fernández definió que la elección de la fórmula anunciada el viernes fue "un parto que tuvo dolor, angustia, llantos", y a pesar de que rechazó las críticas de la Vicepresidenta, insistió en su demostrarle admiración. "El destrato que tuvo ayer hacia mi parte no se me va a borrar fácil, pero que voy a seguir trabajando porque la admiración a quien tuvo la enorme posibilidad de transformarle la vida a millones de argentinos, junto a Néstor Kirchner no me la borra nadie. Ni siquiera lo que pienso de mí", aclaró.

Para Tolosa Paz, la titular del Senado "tiene una lectura equivocada del rol de la construcción de la unidad", por lo que considera que "no se puede vivir de la nostalgia del pasado". Tras los debates internos, la titular de la cartera de Desarrollo Social reveló que la unidad de Unión por la Patria debía reflejar los tres espacios que conforman la coalición.

Respecto a la declinación de Scioli, de la que formó parte como precandidata a gobernadora, Tolosa contó que se enteró durante la tarde del viernes, poco antes de la oficialización de la fórmula, y reveló que el encargado de comunicarles las novedades fue el canciller Santiago Cafiero.