Victoria Tolosa Paz no perdona y se despacha contra Cristina Fernández de Kirchner

El acto que compartieron Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner dejó la cancha dividida con los albertistas del otro lado de la vereda. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, respondió con dureza los cuestionamientos de la vicepresidenta por plantearle una interna a Axel Kicillof en territorio bonaerense.

“Sigo poniendo las dos manos en el fuego por Cristina. El destrato que ella tuvo hacia mí en el día de ayer será en todo caso un dolor que no se me va a borrar fácil, pero que voy a seguir trabajando. La admiración a quien tuvo la enorme posibilidad de transformarle la vida a millones de argentinos, junto a Néstor Kirchner, no me la borra nadie. Ni siquiera lo que ella piense de mí”, expresó en declaraciones a Radio 10.

Y agregó a modo de chicana: “Resisto al archivo. Vayan a buscar lo que quieran, desde mi temprana edad he defendido y seguiré defendiendo, a pesar de lo que ella piense de mí, a Cristina Kirchner. Porque la lealtad es con uno mismo a un proyecto político. Preguntale a las mujeres si les gustó el maltrato hacia mí de Cristina”.

Tolosa Paz contó que hasta el viernes "no había síntesis" y que hacia el mediodía, junto a Scioli, trabajaban para subsanar los "impedimentos".

En esta línea, Tolosa Paz hizo énfasis en que "hay muchos compañeros que la quieren ningunear porque soy amiga del Presidente", pero ella lleva años de militancia encima.

Específicamente, sobre su precandidatura a gobernadora bonaerense para competirle al actual mandatario provincial, explicó que su tarea era "armarle" la estructura en todas las provincias para impulsar la precandidatura a presidente de a Daniel Scioli.

Al ser consultada sobre los dichos de ayer de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Tolosa Paz subrayó que no es cierto "que la posición de las PASO se decline por carguitos" y estimó que la exmandataria "tiene una visión equivocada del rol de la construcción de la unidad". Y agregó, la unidad buscada "tenía que reflejar a los tres espacios" y dijo que, aunque Cristina Kirchner "tenga un encono personal con el presidente" Alberto Fernández, la lista tenía que "contener a todos los matices del Frente de Todos".

En ese sentido, dijo que la "construcción" política realizada por ella y por Scioli se hizo "de abajo hacia arriba" con más "de 60 mil avales y las más de 120 listas" en la provincia de Buenos Aires.