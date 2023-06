Las PASO platenses prometen un domingo de súper acción

El cierre de listas dejó mucha tela para cortar en la ciudad de La Plata: firmas de último minuto, portadores de apellido que no viven en la Ciudad; amenazas de ruptura y coqueteos con el bando contrario; superpoblación de candidatos a intendente en un espacio donde la unidad solo esta en un tramo de la lista y manotazos de ahogado para llenar los casilleros.

En Unión por la Patria no hubo consenso y son cinco los candidatos que disputarán la interna por la intendencia. Solo lograron unidad en los candidatos a senadores provinciales.

Los precandidatos platenses por el oficialismo provincial son: Julio Alak, exintendente y actual ministro de Justicia bonaerense; la concejal y titular del ANSES regional Paula Lambertini; y los concejales Guillermo Escudero y Luis Arias. A los que se sumó a última hora, luego de las prórrogas de la Justica Electoral, Gastón Castagneto, representante de la agrupación Kolina e hijo del actual titular de la AFIP.

Julio Alak y Victoria Tolosa Paz

Foto archivo MDZ

De los cinco, es muy probable que solo tres disputen la interna. El rumor que suena con fuerza es que habrian bajado la orden para que dos precandidatos declinen su postulación.

El que tiene más chances de ser el candidato en octubre es el actual ministro de Justicia y exintendente platense Julio Alak; a favor, es el candidato de Kicillof y es el que más mide en el espacio; en contra, hay dos generaciones que no lo conocen, no saben que gobernó la Capital provincial por 12 años y que estuvo “alejado” del peronismo platense desde que perdió la elección en el 2007.

En cuanto a los candidatos al Senado bonaerense por la Octava Sección, son: la exdecana de periodismo y actual ministra de Cultura Florencia Saintout, que cuenta con el respaldo de la vicepresidente; y Pedro Borghini, titular del Sindicato de la Sanidad bonaerense.

La interna de Juntos por el Cambio en La Plata es la que más polvareda podría levantar en la provincia de Buenos Aires. El intendente platense Julio Garro, va por su reelección de la mano de Larreta y Santilli.

Horacio Rodriguez Larreta y Julio Garro. Foto prensa Municipalidad de La Plata

Garro avisó que no está fuera de competencia: “Los que piensan que se terminó están equivocados”. Armó una lista bien de su riñón, poniendo en los primeros lugares a gente de su más extrema confianza.

La lista de senadores provinciales esta encabezada por su secretario de gobierno, Marcelo “El Chubi” Leguizamón; el segundo lugar es para Lorena Tetaz de Evolución Radical y en tercer lugar designó al secretario de Salud municipal, Enrique Rifourcat.

Poner a Lorena Tetaz en la lista no cayó nada bien entre los radicales cercanos Garro, que amenazaron con romper la alianza. No faltaron los que protestaban, afuera del coqueto hotel donde se cerraban las listas del larretismo bonaerense: “Esta mina nunca militó en La Plata y ahora Lousteau la mete por la ventana”, decía enojada una de las referentes del radicalismo platense, potenciando la bronca que masticaba quien hasta ese momento se quedaba fuera de competencia. “Si me la cruzo, la agarro de los pelos”, respondió. Tampoco faltaron los radicales que afirmaban: “Julio nos esta cobrando el habernos parado de mano cuando no bajamos a votarle el presupuesto”.

La sangre no llego al río y las aguas se calmaron con el armado de las listas a concejales, encabezadas por el actual presidente del Concejo el garrista, Darío Ganduglia.

Por el lado de los halcones, el actual senador provincial Juan Pablo Allan enfrentará a Garro con su “equipo del orden”. Destacándose el ex fiscal Marcelo Romero, como primer candidato a senador provincial y la concejal y presidenta de la juventud PRO, Romina Cayón, encabezando la lista de concejales.

El senador Allan afirmó a MDZ que está a favor de la pugna partidaria: “Que compitamos dos del mismo frente político es lo ideal. Los platenses podrán elegir entre la continuidad o la propuesta del orden que representamos nosotros”. Exfiscal Marcelo Romero y el senador provincial Juan Pablo Allan.

Foto Prensa Allan.

“Tengo una gran satisfacción por el equipo del orden que armamos. Nuestro referente en la lucha contra la delincuencia es el exfiscal Marcelo Romero, con él vamos a dar batalla a los problemas de inseguridad que azotan a los platenses. Desde el Concejo vamos a ordenar la Ciudad con nuestros ediles, que son muy jóvenes pero tienen mucha experiencia, como es el caso de Romina Cayón”, aseguró el precandidato de Patricia Bullrich a la intendencia platense.

Milei finalmente logró presentar un candidato a intendente en la Capital bonaerense: Luciano Gauna, un desconocido de la política que trabaja en el equipo de la diputada nacional Carolina Píparo (hasta hace quince días era la candidata a intendenta del economista). Y Juanes Osaba, el armador platense de La Libertada Avanza, como primer candidato a senador provincial.

En total, son trece los precandidatos que buscaran un lugar para pelear en octubre por la intendencia de La Plata. En las mesas de café donde suelen juntarse los operadores políticos, más conocidos como los “mentideros”, resuena que el intendente Julio Garro no la tiene tan fácil.

Por un lado, debe enfrentar la interna con el candidato de Bullrich, que hoy en día es quien tiene mayor intención de voto en la Ciudad de las Diagonales y bien es sabido que en La Plata es muy bajo el corte de boleta. Y, por otro lado, de ganar la interna, enfrentaría en las generales a quien fue su mentor político el exintendente y actual ministro de Justicia bonaerense Julio Alak.