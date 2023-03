Quién es el exfiscal mano dura que se suma al equipo de Patricia Bullrich

La titular del PRO y precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, anunció en sus redes sociales la incorporación de Marcelo Romero a sus equipos de trabajo, detonando una bomba en el mundillo político de La Plata.

El recientemente jubilado fiscal platense, famoso en los tribunales penales por haber ejercido su trabajo siendo un férreo defensor del punitivismo, hizo valer el código penal a favor de las víctimas, algo demodé en estos tiempos zafaronianos. A Romero se lo consideraba como un fiscal “mano dura” y un viejo conocedor del fuero penal platense siempre decía “los delincuentes se cuidan de no caer cuando la fiscalía de Romerito esta de turno”, en clara alusión a que Marcelo Romero no iba a tener ningún tipo de concesiones con los delincuentes.

Si bien desde hace rato el nombre de Marcelo Romero sonaba en varios espacios políticos. El ahora exfiscal siempre se excusó diciendo que era magistrado hasta el 31 de marzo. Hace unos días, el gobernador le acepto la renuncia por lo que los tiempos y las conversaciones políticas, ya avanzadas, se aceleraron derivando en el anuncio de este viernes de Patricia Bullrich.

La precandidata a presidenta del ala dura del PRO, en el video que subió a sus redes sociales, dijo: “Estoy muy contenta que te sumes a esta patriada, a esta necesidad de cambio de la Argentina. Te necesitamos en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata”, afirmó.

"Marcelo Romero ha sido uno de los grandes fiscales de nuestro país. Ha terminado su carrera en la Justicia y ha decidido trabajar por una Argentina que cambie profundamente en su materia, en la materia penal, penitenciaria, en la defensa de las víctimas, en la defensa de quienes nos cuidan y en contra de aquellos que violan la ley"

“Marcelo Romero ha sido uno de los grandes fiscales de nuestro país. Ha terminado su carrera en la Justicia y ha decidido trabajar por una Argentina que cambie profundamente en su materia, en la materia penal, penitenciaria, en la defensa de las víctimas, en la defensa de quienes nos cuidan y en contra de aquellos que violan la ley”, manifestó Patricia Bullrich.

En dialogo con MDZ, Marcelo Romero dejó en claro que su intención no es ser candidato a intendente de La Plata. Por eso afirmo: “Me incorporo a un espacio liderado, por quien para mi va a ser la futura presidente, solamente para aportar los humildes conocimientos que tengo en justicia penal, en seguridad y el sistema penitenciario”, y agregó: “Sin falsa modestia voy a transmitir la experiencia de 35 años en el fuero penal. Si eso es útil ahí voy a estar en lo que disponga Patricia Bullrich”.

Asimismo, el exfiscal afirmó: “Me siento muy honrado de haber sido convocado por Patricia”. En cuanto a si Bullrich le ofreció alguna candidatura, dijo: “Patricia fue muy honesta conmigo, me dijo que no me podía prometer nada. Yo estoy para lo que el espacio pueda necesitar”.

Por su parte Juan Pablo Allan, el precandidato a intendente de La Plata de Patricia Bullrich, le dio la bienvenida al exfiscal. “¡Bienvenido Marcelo al equipo de la Fuerza del Cambio!”, fue el tuit.

¡Bienvenido Marcelo al equipo de la Fuerza del Cambio!



"Tenemos un gran desafío por delante: ordenar la seguridad en La Plata. Estoy seguro de que con tu experiencia, trabajando juntos y con mucho coraje vamos a lograrlo."

“Tenemos un gran desafío por delante: ordenar la seguridad en La Plata. Estoy seguro de que con tu experiencia, trabajando juntos y con mucho coraje vamos a lograrlo”, agregó el senador provincial y precandidato a intendente platense.

Juan Pablo Allan, además, destacó: "La incorporación a la política y al espacio de Patricia de una figura con el perfil de Marcelo Romero es una gran noticia para los platenses. Su trayectoria y las ganas que tiene de trabajar, son un aporte importante para este momento de la campaña".

Fuente cercanas al precandidato a intendente platense anticiparon a MDZ que en los próximos días Allan y Romero mantendrán un encuentro y comenzarán a participar juntos de diversas actividades, como charlas con vecinos, recorridas por territorio y mesas de discusión.

Según trascendidos, Marcelo Romero encabezaría la lista de senadores de Patricia Bullrich en La Plata, acompañando la boleta de intendente de Juan Pablo Allan.