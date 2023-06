Omar Parisi explicó cómo tomó el peronismo mendocino el lanzamiento de Sergio Massa

El candidato a gobernador de Mendoza en representación del Frente Elegí, Omar Parisi, se refirió al hecho de que el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, encabezará en agosto la fórmula presidencial de unidad dentro de Unión por la Patria, con la mira puesta en las elecciones PASO de agosto. El titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se mostró conforme con el lanzamiento de Massa y aseguró: "Seguramente nos va a visitar, estaremos con él y lo acompañaremos. No solamente haremos campaña con él, sino que él hará campaña con nosotros. También nos necesita, así que estaremos juntos como debe ser".

"Siempre que tenemos un candidato que puede ser de unidad, la verdad es que nos ayuda muchísimo. Nos sirve, inclusive, para poder ordenar Mendoza, como ocurrió el día sábado. Nos dio una posibilidad importante de ser más competitivos a partir de que es un candidato que aglutina gran parte de la fuerza del peronismo nacional y provincial, que tiene capacidad, que mide bien y que es competitivo. Así que la verdad es que lo tomamos muy bien", señaló Parisi en diálogo con MDZ Radio.

Consultado por la recepción por parte del kirchnerismo de paladar negro o denominado kirchnerismo duro, aseveró: "Seguramente habrá habido una ardua discusión en Buenos Aires, negociaciones, charlas previas y todo lo que hay alrededor del cierre de una candidatura. Y cuando el candidato queda firme, se acompaña. Las evaluaciones que se se pueden hacer desde el gusto personal, cada uno tiene derecho a hacerlas. Lo que no hay derecho es a no acompañar a aquel que ha sido el candidato elegido por la mayoría de quienes estuvieron en esas discusiones. Así que creo que es un muy buen candidato para el peronismo y lo hemos recibido con mucha alegría.

Sergio Massa será precandidato a presidente.

Al serle remarcado que Mendoza es una provincia complicada para el kirchnerismo a nivel nacional en términos electorales, Parisi señaló: "Es todo lo difícil que puede ser para cualquiera. La verdad es que es una elección que va a estar reñida. Es una elección donde se agrega a alguien que tiene un perfil parecido a otros candidatos en cuanto a su historia política, con lo cual lo hace altamente competitivo. El peronismo hoy es muy competitivo a nivel nacional. Nos pone contentos y nos llena de posibilidades de que si militamos podemos tener un muy buen resultado electoral".

La unidad a nivel nacional se vio reflejada a través de la consolidación de una fórmula cruzada que incluye en la vicepresidencia al jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, quien está vinculado con el mandatario nacional Alberto Fernández. Ante la pregunta acerca de si se trasladó esta "unidad" al armado de la lista mendocina, Parisi sostuvo: "A nivel nacional también hay listas que no son la de Massa, por supuesto. Ahora, la unidad del gran conglomerado o del gran aparato justicialista está en la candidatura de Martín Aveiro. En eso no hay dudas. Emir (Félix) no tuvo reticencias. No pudo aceptar una candidatura que podría haber sido para él por un tema de salud. Y Carmona, más allá de que puede estar más a gusto o no a gusto con lo de Mendoza, tiene como candidato a vicepresidente a su referente máximo nacional, que es Agustín Rossi. Así que, esto nos lleva a que todos estemos trabajando y todos tengamos que ponernos a militar inmediatamente la fórmula nacional. Eso va afinando y marcando el camino del justicialismo en Mendoza, por lo cual es muy bueno lo que ha sucedido".

Los distintos sectores internos negociaron la ubicación en la lista de precandidatos a diputados nacionales hasta última hora de este sábado, y determinaron que la lista oficial estará encabezada por el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, y la economista de La Cámpora, Amalia Granata. En tercer lugar se ubican Pablo Portuso, Patricia Galván y Martín Sevilla. En tanto, se confirmó que habrá internas en esta fuerza, ya que José Luis Ramón se presentará a las PASO con una lista propia de Protectora.

Los precandidatos a diputados nacionales para las PASO del próximo 13 de agosto son @MartinAveiro quien estará acompañado por @amaliagra10, Pablo Portuso, @Patrici01091582 y @MSevillaMza y como precandidato parlamentario del Mercosur @LautaroCruciani — Unión por la Patria - Mendoza uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@UP_Mza) June 25, 2023

Finalmente, sobre la expectativa del peronismo mendocino dos semanas después de los comicios PASO, subrayó: "Nosotros tuvimos unas PASO en la cuales arrancamos muy abajo e incluso por debajo de uno de nuestro contendiente que era Guillermo Carmona y logramos un triunfo electoral en esas PASO. También logramos una cantidad de puntos que -vistos apenas se hicieron análisis- eran pocos o que no era la elección que nosotros esperábamos. Tampoco es la elección que esperaban los otros dos frentes que estaban compitiendo".

"Hoy arranca una etapa nueva. Vamos a poder explicar el tema de la vivienda con profundidad y cómo lo vamos a hacer para que no parezca nada más que una propuesta electoral, sino cómo lo vamos a hacer, en qué sectores, cómo vamos a sectorizar, dónde vamos a trabajar. También nuestra propuesta de ganadería y en cada una de las actividades que necesitamos que se desarrollen en la provincia. Vamos a tener más tiempo, recorrer más veces la provincia y estar en contacto con más mendocinos. Sobre eso tenemos expectativas de mejorar. Así que empieza algo nuevo y esto hay que llevarlo, como decía un director técnico de fútbol, paso a paso. Y nosotros vamos a ir de esta manera: con mucho trabajo y con mucha confianza", concluyó Parisi.