Máximo Kirchner, el apoyo a Massa y Kicillof y los palos a la oposición

El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, realizó un breve discurso durante un acto realizado en Lomas de Zamora, donde arremetió una vez más contra Juntos por el Cambio y pidió por "el acompañamiento" a las candidaturas de Sergio Massa para la presidencia y Axel Kicillof para la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones.

Frente el micrófono y ante un auditorio lleno, el hijo de la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner aprovechó para felicitar al intendente del municipio, Martín Insaurralde, a quien lo calificó como un "gran intendente, compañero y amigo, una persona que entendió que el orden en la gestión y la política no nace en la rosca, sino de trabajar para los vecinos y vecinas".

Luego, destacó que pese a las discusiones, "siempre se dijeron las cosas de frente" y, sin mencionarlos, lanzó una filosa frase contra la oposición. "(Con Insaurralde) hemos discutido y nos hemos puesto de acuerdo. Pero no jugamos al truco cuando discutimos. Hay muchos dirigentes que se sientan a mentir. Con Martín (Insaurralde) siempre nos dijimos las cosas de frente", expresó.

Y agregó: "En la militancia política no siempre es jugar al truco, sino decir las cosas y exponer las cosas que piensa uno realmente".

Por otro lado, agradeció la presencia de "vecinos y vecinas" de Lomas de Zamora en el acto y admitió que la situación del país "no es fácil".

"Sabemos que la situación no es fácil y es compleja, pero me llena de alegría que aún en un momento que no deseamos, los vea a ustedes acá. Peleamos todos los días, hoy todavía creemos que lo podamos dar vuelta y esto me llena de fuerza, voluntad y habla de la resistencia de nuestro pueblo. Gracias por estar acá a pesar de todo lo que nos falta hacer", manifestó.

Por último, pidió el apoyo expreso a Massa y a Kicillof en las urnas y subrayó que ambos cargarán con la "gran responsabilidad de administrar y gestionar al mismo tiempo" durante los próximos meses. Según el diputado, ellos "llevarán adelante la enorme y titánica tarea de sacar adelante a la Argentina".

"Representan los intereses de un pueblo que está cansado de que los abandonen a la zona de las peleas. Queremos que nos representan realmente, aunque la mano venga torcida y el enemigo sea grandote", remarcó.

Y cerró con una advertencia en todo electoral: "No se afloja ni abajo del agua, vamos a dar la pelea. Tenemos coraje, tenemos ideas y nos asiste la razón".