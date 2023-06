Las repercusiones en el PRO mendocinos por los lugares en la lista de diputados nacionales

Las listas cerraron y la danza de nombres de posibles precandidatos ya no será un tema recurrente. Los nombres fueron definidos y presentados ante las autoridades de cara a las elecciones PASO presidenciales del 13 de agosto. El frente Cambia Mendoza, la representación de Juntos por el Cambio a nivel país, comunicó los aspirantes que competirán para obtener las cinco bancas mendocinas que se desocupan a partir de diciembre. El PRO quedó un poco corrido de la escena y hubo diferentes visiones sobre lo ocurrido.

En lo que respecta a la contienda presidencial, son dos los precandidatos presidenciales en las filas de JxC: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Ambos representan al PRO y tienen como compañero de fórmula a un radical. El jujeño Gerardo Morales en el larretismo y el mendocino Luis Petri en el espacio bullrichista. La disputa entre ambos no fue trasladada a la provincia a la hora de definir la conformación de las listas. Precisamente, se optó por crear una lista de unidad en la categoría de diputados y Parlasur, solamente diferenciando la fórmula presidencial.

Los postulantes del oficialismo provincial al Congreso serán Lisandro Nieri, actual diputado nacional radical y exfuncionario provincial; Patricia Giménez, exlegisladora nacional y reciente precandidata a vicegobernadora de Luis Petri; Víctor Ibáñez, actual ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza; Hebe Vázquez Viera, dirigente bullrichista; y Pablo Zapata, concejal de la UCR en San Rafael.

Lo cierto es que el PRO mendocino en la actualidad se encuentra dividido debido a que Omar De Marchi rompió con el oficialismo en abril y creó que su propio frente denominado La Unión Mendocina. De Marchi es diputado nacional y se encuentra próximo a dejar su banca en la Cámara baja. Álvaro Martínez -demarchista- termina su mandato en 2025.

Tras lo anunciado, el radicalismo renovará su hegemonía en el Congreso y el PRO no tendrá más bancas. Quedará la de Martínez, pero sin afinidad con Cambia Mendoza.

Lo esperado -o la lógica del relato- era que la fuerte pisada de Bullrich y la incorporación de Hebe Casado a la fórmula para la Gobernación produjera de forma automática que el PRO adquiriera un lugar "entrable" en la lista de diputados. Sin embargo, esto no ocurrió y al partido macrista se le otorgó un cuarto lugar que es prácticamente testimonial -y más considerando el escenario de tercios con el peronismo y el partido de Javier Milei-. Indudablemente, para el PRO bullrichista el panorama no es el mejor, pero, aún así, prefieren poner en valor que lo importante es que "se logró unidad".

"La UCR no nos hizo perder el diputado que deja su banca este año, sino Omar De Marchi al romper", señalaron fuentes del PRO bullrichistas. "En un primer momento querían imponer el nombre en el tercer lugar. De esa forma no íbamos a sentarnos", agregaron. Y deslizaron que también "se barajó que Bullrich y Horacio se pusieran de acuerdo por ese tercer lugar", lo cual no prosperó.

"Si se presentaba una lista bullrichista, con una fórmula radical, era un mensaje incoherente hacia afuera. Fue ceder para que haya un mensaje de unidad porque estamos juntos. Se podía debilitar la fórmula Bullrich-Petri", fue otro de los puntos a considerar.

Otro análisis válido es que el PRO está "pagando los platos rotos" por De Marchi, que entró al Congreso de la mano de Cambia Mendoza y que hoy se encuentra en otro frente provincial, completamente ajeno al círculo de Alfredo Cornejo.

Conocimiento, trabajo y experiencia para representar a nuestra provincia en el Congreso.



Junto a @hebesil y @rodysuarez presentamos a @LisandroNieri, @PGimenezDC, @vibanezrosaz, Hebe Vázquez y @pablozapata_, quienes serán candidatos a Diputados Nacionales por Mendoza. pic.twitter.com/lTnGp9Ewwj — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 24, 2023

Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño, ofició de operador político de Rodríguez Larreta en Mendoza. En diálogo con MDZ, el funcionario del PRO compartió su análisis: "Definitivamente, con la conformación de la lista se dio un enfoque de unidad y equilibrio. Ninguno de los candidatos presidenciales tuvo una lista por afuera. Eso se logró con un equilibrio de expectativas. El PRO tiene a Hebe (Casado) en la vicegobernación y la realidad es que ambos candidatos presidenciales tienen a Mendoza en un nivel de prioridad muy alto. Para Horacio Mendoza es una provincia identitaria del modelo de país que el propone".

El larretismo consiguió incorporar a Roberto Ríos (UCR), funcionario de Ulpiano Suarez en la Ciudad de Mendoza, como cabeza de lista para el Parlasur. En ese sentido, Straface consideró: "El cierre de Roberto y la presencia del radicalismo en los primeros tres lugares refleja bien la gestión. los diputados que seleccionaron Alfredo y rodolfo son de alto nivel. Lo del Mercosur nos pareció una buena forma para representar con una persona con un perfil pro Larreta".

No obstante, queda claro que el hecho de que no haya figuras de Bullrich en la boleta le causaría un dolor de cabeza menos a Rodríguez Larreta, si se tiene en cuenta que su mayoría militante en Mendoza la perdió el día que De Marchi y él se distanciaron.

La Unión Mendocina aprovechó el momento

Desde el PRO demarchista que forma parte de La Unión Mendocina "olieron sangre" y salieron con los tapones de punta al observar que el PRO obtuvo una banca en cuarto lugar en Cambia Mendoza.

"Era de esperarse lo que paso. Se vendieron todos a la UCR y lo entregaron. Se acomodaron los que se podían acomodar y punto. No les importa el PRO y su crecimiento. Lo dijimos siempre. Le entregaron la llave del PRO a la UCR, que es lo que siempre buscó Cornejo", vaticinó un dirigente del espacio.