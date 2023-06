Dudas y contradicciones en la causa por la agresión a Janina Ortiz

Lo que pasó el martes 20 de junio en la calle Matienzo de Guaymallén, donde fue agredida la funcionaria de Las Heras Janina Ortiz, pareja del intendente Daniel Orozco, tiene atentos a todos el la política y la justicia mendocina por la violencia en sí misma y por las repercusiones que puede generar el caso. En base a los testimonios recogidos por la Justicia aparecen algunas dudas sobre lo que pasó y cuál fue la magnitud. Pero sobre todo si se trató de un hecho relacionado a la actividad política o un caso de violencia urbana.

Fuera del grupo de amigas que estaban junto a la víctima, ningún testigo ha referido frases, gritos o alusiones a temas políticos por parte del agresor. Incluso una de las mujeres que vio todo, relató que pensaba que el hombre "venía con ellas" y que la agresión se trataba de una broma. Las otras incongruencias que ven en tribunales tienen que ver con la mecánica de la agresión. Ortiz y sus amigas hablan de golpes reiterados. Pero no hay otros testimonios que abonen esa tesis, lo mismo que con el desmayo y la pérdida de conocimiento que se mencionó, pero que no quedó certificada por los médicos. Otra duda tiene que ver con los horarios, pues la mujer llegó al hospital una hora y media más tarde de haber sido agredida.

Nadie duda de que hubo agresión, pero si se trató de un hecho relacionado a la política la trascendencia es mayor y podría tener más implicancias. Es que, si fuera así, "habría que buscar a quién mandó a golpear" a una funcionaria y candidata; es decir a quien ejerce la violencia como método de acción política, un hecho inédito en la vida democrática mendocina en los últimos años.

Yanina Ortiz fue agredida por un hombre a la salida de su casa, en Guaymallén. Ella caminaba por calle Matienzo, junto a otras dos amigas. Según su relato, el agresor la golpeó varias veces en la cara y el cuerpo, la arrastró hacia una acequia y le gritó para que "sacara" la denuncia contra Lopresti. Sus amigas relataron el hecho de manera idéntica. La mujer fue trasladada en auto al Hospital Español, donde constataron que tenía lesiones leves en un párpado.

Testigos

La agresión ocurrió por la tarde, cuando aún había luz natural. Una vecina que salía a sacar la basura de su casa vió que venían tres mujeres y, algunos pasos más atrás, un hombre. Parecían, según ella, parte del mismo grupo. De pronto el hombre "levantó la mano" y una de las chicas cayó al suelo. "Pensé que la habían empujado como una broma", relató la testigo. Pero luego se preocupó porque no se levantaba. El agresor no habló, o al menos la testigo no lo escuchó. La vecina se ofreció a ayudar, a sacar una silla para que se sentara, pero la víctima seguía en el piso. Una de las mujeres fue a buscar un auto; Janina se subió y fueron al Hospital Español.

La mujer ingresó a las 20 a la guardia del Hospital con la novedad de haber sufrido un traumatismo por golpiza. La primera señal detectada fue una "omalgia izquierda", pero sin ninguna gravedad por lo que recibe el alta traumatológica de inmediato. El oftalmólogo detecta un traumatismo en el ojo izquierdo, un hematoma leve en el párpado y todo el resto de los parámetros normales. La neuróloga que la trató dejó constancia que la víctima dijo haber recibido un golpe en la cabeza con la mano y otro en la cara con algún objeto contundente. También una pérdida de conocimiento con recuperación rápida. En las conclusiones, los médicos indicaron que por las lesiones no hubo peligro de vida y que existe dicotomía en el traumatismo cráneo encefálico sin pérdida de conocimiento escrito en la historia clínica cuando ingresó por guardia, y lo que luego la víctima le contó a la neuróloga.

Uno de los datos que resalta es la demora entre que ocurrió la agresión y el traslado particular al hospital. El hecho violento fue a las 18.30 y a la guardia del hospital entró a las 20. Al lugar no llegó en ambulancia, sino en auto particular y fue recibida, incluso, por el director de ese centro asistencial.

Los testimonios de las amigas de la víctima coinciden en que sí hubo más golpes y palabras. "Sacá la denuncia que le pusiste a Lopresti", citó una de las mujeres. La otra amiga relató que el hombre venía de frente, que levantó los brazos y le pegó primero en el abdomen, luego en la cara y allí es donde la víctima cae al piso. Nuevamente cita la frase sobre la denuncia: "levantá la denuncia que le hiciste a Lopresti". El primer llamado que hicieron fue a Daniel Orozco, intendente de Las Heras y pareja de Janina. Según ellas, camino al hospital la víctima estaba desmayada.